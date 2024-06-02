В Барнауле планируется запустить новый завод компании "Комплекс АГРО" для производства сельскохозяйственной техники, чтобы заменить импортные машины. Регион Алтайский край является ключевым для сельского хозяйства, и этот проект поможет удовлетворить потребности местных фермеров. В настоящее время строительство завода находится на завершающей стадии, и он должен быть запущен осенью текущего года.

В рамках амбициозного инвестиционного проекта по замещению импорта сельскохозяйственной техники в 2024 году ввод нового крупного завода площадью 11 тыс. кв. м запланирован в городе Барнауле, столице Алтайского края. Этот регион занимает второе место среди субъектов России по площади посевов зерновых и зернобобовых культур, что делает сельское хозяйство ключевой отраслью его экономики. фото:Министерство промышленности и энергетики Алтайского края / alt-prom.ru (Строящийся завод сельхозтехники в Барнауле. На протяжении последних десятилетий местные фермеры (как и во всей стране) в основном использовали иностранные сельскохозяйственные машины. Однако уход ряда иностранных производителей с российского рынка привел к серьезным проблемам, связанным с дефицитом запчастей, нарушением поставок и значительным повышением цен на комплектующие.

Перечень инвестиционных проектов по импортозамещению в аграрно-промышленном комплексе был утвержден Минсельхозом РФ десять лет назад, но лишь после 2022 года удалось значительно продвинуться в этом направлении. На сегодняшний день более 60% сельхозтехники в России производится на отечественных предприятиях.

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Не все проекты воплощаются так быстро, как хотелось бы, из-за бюрократических трудностей. Например, компания "Комплекс АГРО", реализующая проект в Барнауле, потратила полтора года на получение разрешения на строительство, которое было получено лишь в 2023 году.

В середине мая 2024 года в Минпромэнерго Алтайского края сообщили о текущем состоянии строительства нового производственного объекта. Объект пока возводится на территории без необходимых коммуникаций и инфраструктуры. На данный момент завершена конструкция здания, продолжается установка систем отопления и электроснабжения, а также работы по благоустройству.

Планируется запустить завод осенью текущего года. Это позволит удвоить общую производственную площадь компании и удовлетворить потребности местных фермеров в посевных комплексах и культиваторах.

"Комплекс АГРО" начал свою деятельность в 2008 году с поставок западной сельскохозяйственной техники. В настоящее время компания является крупным отечественным производителем инновационного сельскохозяйственного оборудования, продукция которой представлена в 70 регионах России и за ее пределами. В 2023 году на шести заводах компании было выпущено 1,6 тыс. единиц разнообразной техники.