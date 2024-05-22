ИНТЕРФАКС: предприниматели из Китая изучают возможности реализации на территории Башкирии ряда инвестиционных проектов, сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева по итогам работы делегации республики в Китай.

Китайские инвесторы планируют вложить около 75 миллиардов рублей в развертывание новых производств на территории Башкортостана. Почти 90% этой суммы будет направлено на строительство завода, специализирующегося на производстве двигателей для автомобилей, сельскохозяйственной и специализированной техники.

Предполагается, что объект может быть построен в районе города Агидель, примерно в 180 километрах к северо-западу от Уфы. На данный момент конкретное местоположение площадки еще не определено, но рассматривается возможность размещения его в Особой экономической зоне «Алга», рядом с Салаватом на территориях Ишимбайского и Стерлитамакского районов, что было создано в 2020 году. На данный момент на пяти участках ОЭЗ (763 гектара) числится более 20 резидентов, включая компанию «Амкодор» из Беларуси, которая планирует запустить в Башкирии серийное производство различной специальной техники до конца 2024 года. Кроме того, на северо-западе региона находится Нефтекамский автомобильный завод (входит в группу предприятий «КАМАЗ»), который ежегодно выпускает не менее 3 тысяч двигателей.

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Потенциальный проект был детально обсужден представителями республиканского правительства с компанией «Кээн Инвестиции» (КНР) во время визита в Китай. Российская сторона выразила готовность приступить к реализации проекта.

Помимо этого, планируется возведение завода по переработке животноводческой продукции с использованием китайских инвестиций для производства костяного масла, пептона и костяного угля, большая часть продукции будет экспортироваться в Китай. Также рассматривается запуск мясоперерабатывающего и фиброцементного производства с инвестициями в размере 3 млрд и 2,5 млрд рублей соответственно. Власти обещают обеспечить всестороннюю поддержку новым инициативам, что положительно скажется на социально-экономическом развитии региона.

В рамках реализации этих проектов планируется создание новых рабочих мест для местных жителей, повышение производственной мощности региона и увеличение объемов экспорта продукции. Китайские инвесторы выразили уверенность в успешной реализации предложенных инициатив и намерены активно взаимодействовать с местными властями и компаниями для достижения общих целей.

Помимо вложения средств в производственные проекты, китайские инвесторы также заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере туризма, образования и культуры. Представители двух стран обсуждают возможности для расширения сотрудничества и создания партнерских отношений, которые принесут взаимную пользу и способствуют развитию обеих стран.

Вложение китайских инвестиций в экономику Башкортостана будет способствовать не только развитию региональной индустрии, но и укреплению дружественных отношений между Россией и Китаем.