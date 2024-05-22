Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Китай намерен вложить 75 млрд рублей в строительство новых предприятий на территории Башкортостана
ИНТЕРФАКС: предприниматели из Китая изучают возможности реализации на территории Башкирии ряда инвестиционных проектов, сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева по итогам работы делегации республики в Китай.

Китайские инвесторы планируют вложить около 75 миллиардов рублей в развертывание новых производств на территории Башкортостана. Почти 90% этой суммы будет направлено на строительство завода, специализирующегося на производстве двигателей для автомобилей, сельскохозяйственной и специализированной техники.

Предполагается, что объект может быть построен в районе города Агидель, примерно в 180 километрах к северо-западу от Уфы. На данный момент конкретное местоположение площадки еще не определено, но рассматривается возможность размещения его в Особой экономической зоне «Алга», рядом с Салаватом на территориях Ишимбайского и Стерлитамакского районов, что было создано в 2020 году.На данный момент на пяти участках ОЭЗ (763 гектара) числится более 20 резидентов, включая компанию «Амкодор» из Беларуси, которая планирует запустить в Башкирии серийное производство различной специальной техники до конца 2024 года. Кроме того, на северо-западе региона находится Нефтекамский автомобильный завод (входит в группу предприятий «КАМАЗ»), который ежегодно выпускает не менее 3 тысяч двигателей.

реклама

Потенциальный проект был детально обсужден представителями республиканского правительства с компанией «Кээн Инвестиции» (КНР) во время визита в Китай. Российская сторона выразила готовность приступить к реализации проекта.

Помимо этого, планируется возведение завода по переработке животноводческой продукции с использованием китайских инвестиций для производства костяного масла, пептона и костяного угля, большая часть продукции будет экспортироваться в Китай. Также рассматривается запуск мясоперерабатывающего и фиброцементного производства с инвестициями в размере 3 млрд и 2,5 млрд рублей соответственно. Власти обещают обеспечить всестороннюю поддержку новым инициативам, что положительно скажется на социально-экономическом развитии региона.

В рамках реализации этих проектов планируется создание новых рабочих мест для местных жителей, повышение производственной мощности региона и увеличение объемов экспорта продукции. Китайские инвесторы выразили уверенность в успешной реализации предложенных инициатив и намерены активно взаимодействовать с местными властями и компаниями для достижения общих целей.

Помимо вложения средств в производственные проекты, китайские инвесторы также заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере туризма, образования и культуры. Представители двух стран обсуждают возможности для расширения сотрудничества и создания партнерских отношений, которые принесут взаимную пользу и способствуют развитию обеих стран.

Вложение китайских инвестиций в экономику Башкортостана будет способствовать не только развитию региональной индустрии, но и укреплению дружественных отношений между Россией и Китаем. 

#новости #промышленность #инвестиции #экспорт #рабочие места #заводы #башкортостан #алга #китайскиеинвесторы #мясопереработка
+
Написать комментарий (0)
Volga представила линейку из трёх новых моделей
Блинкен: Запад может использовать замороженные активы России в качестве залога для кредитов Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
15
Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
6
Место для постройки высокотехнологичной судостроительной верфи в РФ выберут до конца текущего года
+
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
7
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
5
В сети появилось видео распаковки POCO F6 Pro
2
В Казани проведут уникальную инженерную операцию по перемещению Шуховских башен
2
Игра Total War: Star Wars готовится к выходу
1
NASA разрабатывает реактивный двигатель для первого гибридно-электрического авиалайнера
+
PlayStation 6, скорее всего, получит либо 16, либо 24Gb оперативной памяти
2
Медведев сделал ряд жёстких заявлений касательно Зеленского и возможных мирных переговоров по Украине
5
Intel Core i9-11900K с DDR4 установил новый мировой рекорд, обогнав Core i9-14900KS с памятью DDR5
2
«Катюша» наладила крупносерийное производство принтеров и МФУ на российских платах
11
Microsoft представляет Surface Pro 11 с процессорами Snapdragon и OLED-дисплеем
+
В Европе заявили о скорой победе над атомной энергетикой и переходе на солнечную энергию к 2042 году
2
Сотрудники BYD устроили забастовку и выдвинули нестандартное требование — они хотят больше работать
1
Обнаружена первая игровая портативная консоль с чипами Intel Lunar Lake от компании Shenzhen Weibu
+
США выведут все войска из Нигера к сентябрю
+
Планшет Xiaomi Redmi Pad Pro с 12,1-дюймовым экраном стал доступен глобально
1
В Tom's Hardware сравнили игровые видеокарты GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600
+

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
79
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
24
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
29
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
8
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
20
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
14
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
36
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+

Сейчас обсуждают

Commediant
02:18
Уверен, технологичная будет Топ1. Но игровой сеттинг просто кал для нигеров. Ограбления, перестрелки.. это лютый кринж для ушедших лет.
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
Commediant
02:15
Полностью согласен, уже в гта5 не смог играть, дропнул этот кал через полчаса.
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
Commediant
02:14
Д - достоинство. Когда к тебе относятся как к овце/дойной корове, нормальный человек посылает на 3 буквы. Сони бои понятно, их там постоянно имеют в задней проход и им норм.
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
Commediant
02:12
Может стоит прекратить играть во всякое дерьмо? Ещё и когда издатель с тебя дерет в три шкуры, как вы терпите не понимаю? Мне достаточно одного пренебрежения в мой адрес/кошелек и так далее, чтобы я з...
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
АЕV
02:10
Тут хоть бредни, а вот действия кадырова который назначил малолетнего сына министром это норма в РФ?))))
Зеленский возмутился тем, что Запад не стремится полностью разорвать отношения с РФ
Ryan-Cooper Cooperyan
01:52
Консоли нынешнего поколения ещё хорошо, куда торопиться?
Следующую консоль Xbox могут выпустить в 2026 году
Jlapuca
01:45
Что курил автор ? Дримкаст выдавал куда лучшую картинку чем ПС2. Неудобный контроллер ??? Наработки этого контроллера превратились в геймпад Бокса. Самый удобный форм фактор. А датчики Холла ныне так ...
История о том, как SEGA спасла NVIDIA о разорения, но сама вынуждена была сдаться под натиском Sony
АЕV
01:39
Вроде не плохо но там китай на 99,9%, смысл тогда этого шильдика?)
Volga представила линейку из трёх новых моделей
VirussX
01:18
Оу, вернись к нам, когда 2020 стал внезапно далёким? 4 годакарл! Ты спал что ли?
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
VirussX
01:15
Хоть один догадался до велосипеда, до велика! Некоторые ущербы жизнь свою ставят в приоритет "суперПК" , в итоге у них удаётся что то собрать в кредит, с полуналичными. А потом блажат на все интернеты...
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем