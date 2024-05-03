ТАСС: Казахстан, Киргизия и Узбекистан намерены создать АО в целях реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1, в котором долевое участие киргизской стороны в проекте и уставном капитале будет составлять 34%, и по 33% получат казахстанская и узбекская стороны.

Этот амбициозный советский проект, задуманный в своё время, но так и не воплощенный из-за распада страны, вновь ожил после простоя около трех десятилетий. Хотя к идее неоднократно возвращались, реально начать работы удалось лишь летом 2022 года.

Камбаратинская ГЭС-1 (1,86 ГВт) на реке Нарын должна стать крупнейшей гидроэлектростанцией в Киргизии, обеспечив электроэнергией не только внутренние потребности страны, но и дефицитные энергетические районы соседних центральноазиатских государств. Поэтому интерес к данному проекту проявляют как Казахстан, так и Узбекистан. Интересно, что последний, при Исламе Каримове, относился к этой инициативе с некоторой критикой, опасаясь возможных экологических последствий. Первые работы на строительство станции начались во второй половине 1980-х годов. К тому времени на Нарыне уже функционировали четыре, а пятая ГЭС была достроена в 1990-х. Но будущая станция по мощности должна была превзойти все предыдущие. Её 275-метровая плотина должна была стать одной из самых высоких в мире. Особенностью проекта был способ создания гидроэнергетического сооружения: советские инженеры планировали взорвать более 250 миллионов кубических метров скальной породы на левом берегу. Подобные методы ранее ни где в мире не применялись. Но распад Советского Союза помешал отечественным специалистам установить новый очередной рекорд.

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Впоследствии Бишкек договорился о продолжении работ с "РусГидро". Но в 2016 году контракт с российской компанией был расторгнут по инициативе Кыргызстана из-за невыполнения обязательств по привлечению необходимых средств в оговоренные сроки. Последующие попытки привлечь европейских и азиатских инвесторов остались безуспешными. Даже попытка возобновить сотрудничество с "РусГидро" оказалась неудачной. Некоторые наблюдатели даже выражали сомнения относительно начала строительства. Даже после начала подготовительных работ на площадке в 2022 году у некоторых экспертов сохранялся скептицизм.

Существенный прогресс на пути к осуществлению этого долгожданного проекта был сделан в 2024 году. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в январе, что государство готово взять кредит на строительство ГЭС. По его словам, затраты окупятся примерно за 12 лет. После этого российская сторона выразила готовность (в том числе финансовая) принять участие в разработке ТЭО. В апреле Казахстан, Киргизия и Узбекистан объявили о создании акционерного общества для реализации данного проекта. Доля участия Бишкека в уставном капитале составит 34%, у Астаны и Ташкента - по 33%. В контексте данного соглашения предусмотрена гарантированная покупка всей производимой на Камбаратинской ГЭС-1 электроэнергии указанными в документе организациями. Далее все акции и активы будут принадлежать Киргизии. По предварительным оценкам, стоимость проекта составит около $6 млрд. В конце 2024 года проект гидроэлектростанции был представлен потенциальным инвесторам в Саудовской Аравии, включая представителей Исламского банка развития, Саудовского фонда развития, Фонда развития Абу-Даби (членов Арабской Координационной Группы), а также крупнейшей саудовской компании в области энергетики "Acwa Power". Киргизская сторона выделила важность проекта для Центральной Азии. Запуск нового объекта, который будет производить 5,6 млрд кВт*ч электроэнергии в год, способствует повышению энергетической независимости региона и стимулирует экономический рост. Интерес арабских инвесторов к проекту отмечен. Возможно, что уже в ближайшее время начнутся активные строительные работы на объекте. Бишкек планирует запустить первый из четырех гидроагрегатов в 2028 году.