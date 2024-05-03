Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Киргизии построят ГЭС для обеспечения энергетической стабильности Центральной Азии
ТАСС: Казахстан, Киргизия и Узбекистан намерены создать АО в целях реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1, в котором долевое участие киргизской стороны в проекте и уставном капитале будет составлять 34%, и по 33% получат казахстанская и узбекская стороны.

реклама

Этот амбициозный советский проект, задуманный в своё время, но так и не воплощенный из-за распада страны, вновь ожил после простоя около трех десятилетий. Хотя к идее неоднократно возвращались, реально начать работы удалось лишь летом 2022 года.

Камбаратинская ГЭС-1 (1,86 ГВт) на реке Нарын должна стать крупнейшей гидроэлектростанцией в Киргизии, обеспечив электроэнергией не только внутренние потребности страны, но и дефицитные энергетические районы соседних центральноазиатских государств. Поэтому интерес к данному проекту проявляют как Казахстан, так и Узбекистан. Интересно, что последний, при Исламе Каримове, относился к этой инициативе с некоторой критикой, опасаясь возможных экологических последствий. Первые работы на строительство станции начались во второй половине 1980-х годов. К тому времени на Нарыне уже функционировали четыре, а пятая ГЭС была достроена в 1990-х. Но будущая станция по мощности должна была превзойти все предыдущие. Её 275-метровая плотина должна была стать одной из самых высоких в мире. Особенностью проекта был способ создания гидроэнергетического сооружения: советские инженеры планировали взорвать более 250 миллионов кубических метров скальной породы на левом берегу. Подобные методы ранее ни где в мире не применялись. Но распад Советского Союза помешал отечественным специалистам установить новый очередной рекорд.

реклама

Впоследствии Бишкек договорился о продолжении работ с "РусГидро". Но в 2016 году контракт с российской компанией был расторгнут по инициативе Кыргызстана из-за невыполнения обязательств по привлечению необходимых средств в оговоренные сроки. Последующие попытки привлечь европейских и азиатских инвесторов остались безуспешными. Даже попытка возобновить сотрудничество с "РусГидро" оказалась неудачной. Некоторые наблюдатели даже выражали сомнения относительно начала строительства. Даже после начала подготовительных работ на площадке в 2022 году у некоторых экспертов сохранялся скептицизм.

Существенный прогресс на пути к осуществлению этого долгожданного проекта был сделан в 2024 году. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в январе, что государство готово взять кредит на строительство ГЭС. По его словам, затраты окупятся примерно за 12 лет. После этого российская сторона выразила готовность (в том числе финансовая) принять участие в разработке ТЭО. В апреле Казахстан, Киргизия и Узбекистан объявили о создании акционерного общества для реализации данного проекта. Доля участия Бишкека в уставном капитале составит 34%, у Астаны и Ташкента - по 33%. В контексте данного соглашения предусмотрена гарантированная покупка всей производимой на Камбаратинской ГЭС-1 электроэнергии указанными в документе организациями. Далее все акции и активы будут принадлежать Киргизии. По предварительным оценкам, стоимость проекта составит около $6 млрд. В конце 2024 года проект гидроэлектростанции был представлен потенциальным инвесторам в Саудовской Аравии, включая представителей Исламского банка развития, Саудовского фонда развития, Фонда развития Абу-Даби (членов Арабской Координационной Группы), а также крупнейшей саудовской компании в области энергетики "Acwa Power". Киргизская сторона выделила важность проекта для Центральной Азии. Запуск нового объекта, который будет производить 5,6 млрд кВт*ч электроэнергии в год, способствует повышению энергетической независимости региона и стимулирует экономический рост. Интерес арабских инвесторов к проекту отмечен. Возможно, что уже в ближайшее время начнутся активные строительные работы на объекте. Бишкек планирует запустить первый из четырех гидроагрегатов в 2028 году.

#энергетика #инвестиции #строительство #казахстан #узбекистан #мегапроект #гидроэнергетика #кыргызстан #камбаратинская гэс-1
+
Написать комментарий (0)
Завершено расширение АЭС «Вогтль» – в США введен в эксплуатацию энергоблок №4
Утвержден третий этап модернизации БАМа и Транссиба до 2035 года стоимостью более 3,7 трлн рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
14
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Российские учёные вместе с зарубежными коллегами разработали дешёвые и эффективные солнечные панели
+
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
2
Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
+
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 могут получить новую HyperOS
+
ИИ создает реалистичный трейлер к «Симпсонам» и другим культовым мультсериалам
2
Японские эксперты опровергли информацию о наличии в смартфоне Huawei Pura 70 более 90% компонентов китайского производства
3
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
36
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
С модом DreamPunk, игра Cyberpunk 2077 почти неотличима от реальности
+
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
+
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
10
SpaceX вынуждена переместить капсулу Dragon у МКС и освободить место для Boeing Starliner
+
Спутники обнаружили в Белгородской области возведённый всего за несколько месяцев новый военный аэродром
+
ХАМАС отказывается от сделок с Израилем относительно пленных
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Apple наняла десятки инженеров по искусственному интеллекту из Google
+
Times of Israel: Израиль отказывается от американских ЗРК Patriot, отдавая предпочтение своему ПВО
1

Популярные статьи

ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
20
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
62
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
83
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
1
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
4
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
67
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
75
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
10
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
1

Сейчас обсуждают

Alxndr
03:09
До DS -1/1 - remake, "протоколу" как до Луны пешком. В ремейке отличное освещение усиливающее атмосферу хоррора, в Каллисто же шаг назад, мыльце в тумане. Первая пара эпизодов не зацепиласовсем, нудн...
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Blackengine
02:53
"8-значный пароль может быть взломан массивом из 12 графических процессоров RTX 4090 всего за 37 секунд, если он включает только цифры без букв и символов. Однако время увеличивается до впечатляющих 7...
GeForce RTX 4090 взламывает сложные 8-значные пароли менее чем за час
Yilec
02:43
Первый.
BASIC исполнилось 60 лет: язык, сыгравший ключевую роль в популяризации программирования
АЕV
02:37
В школе на информатике в 11 классе впервые попробовал этот язык и на этом всё)))
Языку программирования BASIC исполнилось 60 лет
ev_rus
02:37
Cам Анрил5 жутко тугой в нормальную оптимизацию, уже первые игры показывают, ту же тенденцию, которая была с Анрил4, только хуже и последний не требовал видеопамять от 8+гб даже для 1080р. Причем заме...
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
ev_rus
02:33
На 4к сглажка не нужна, сидишь на ТАА ?) И правда, то ли дело длаа. Поздравляю, "пикселей нет".
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
salexa
02:26
свои береги нераб лампы.... парубок
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
salexa
02:26
сколко укросвиней закопали уже с 22 года,еще 400 -600 тыс и усё усраине
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
salexa
02:25
вы на кую у запада сидите плотно и без этой поддержки вам жопа,а слезть уже не сможете,вы та зарплту и пенсии плите из соох укрошишей ,у..й та,еслеи вам запад не будет подкидавать 5-7 лялдов в месяц ...
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
salexa
02:21
каклы говорят, что укрокiборги до сих пор успешно обороняют Донецкий аэропорт и даже не жужжат
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем