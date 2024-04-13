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gotreksson
В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
РБК: стартовал проект создания завода по производству металлорежущих станков. Это одно из первых предприятий в отрасли за несколько десятилетий.

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Сегодня, по утверждению ряда экспертов, одним из основных препятствий для развития российской промышленности остается критическая нехватка оборудования. В России уже давно нет массового производства подобного оборудования, а уход крупных иностранных производителей заставил страну пережить немалый удар. Несмотря на сложную ситуацию (к слову, в феврале 2024 года Япония запретила поставки фрезерных станков и станков с ЧПУ на территорию Российской Федерации), все эти изменения послужили толчком к возрождению станкостроительной отрасли.

В данном направлении ведется активная работа на различных уровнях, и в апреле текущего года власти объявили, что к 2027 году в Санкт-Петербурге будет построен новый завод, где будут выпускаться станочные установки — в начале до 300 единиц продукции в год (в дальнейшем возможно увеличение до трехкратного объема). Общая площадь предприятий данного комплекса составит около 76 тысяч квадратных метров. Оценивается, что проект обойдется в 7 миллиардов рублей. Этот комплекс будет расположен на территории городской промзоны "Парнас", которая недавно стала частью особой экономической зоны "Санкт-Петербург". Предприятие "Форт" получило статус резидента последней весной этого года — соответствующее соглашение было подписано с городским комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.

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Участок под постройку завода будет предоставлен на льготных условиях, а резиденту также будут предоставлены налоговые преференции. Металлорежущее оборудование будет поставляться госкомпаниям, а также предприятиям в области энергетики и транспортного машиностроения, включая авиацию и космическую отрасль.

Отмечается, что этот завод станет одним из первых отечественных предприятий за последние десятилетия, способных серийно производить современные станки — это значительный шаг в сторону технологического суверенитета России. Эксперты подчеркивают, что спрос на продукцию будет обеспечен, даже при повышенных ценах. Более того, по утверждениям инициаторов проекта, оборудование "Форта" не уступит по качеству западным аналогам.

Снижение уровня импортозамещения в сфере станкостроения остается одной из ключевых задач национальной экономики. По данным Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, в начале прошлого года почти две трети предприятий испытывали высокую зависимость от иностранного станкостроения. Постепенно ситуация меняется в лучшую сторону, однако в этом направлении еще предстоит проделать много работы. На сегодняшний день несколько российских заводов нацелены на выпуск современного оборудования. Ряд компаний уже модернизируют свои предприятия и готовятся к запуску новых.

#технологии #санкции #экономика #промышленность #импортозамещение #оборудование #рабочие места #санктпетербург #чпу #станкостроение
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