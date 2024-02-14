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В России начато возрождение одного из крупнейших в мире месторождений алмазов

INTERFAX.RU: АК "АЛРОСА" оценивает потребность в первоначальных капвложениях в строительство рудника "Мир-Глубокий" (глубокие горизонты трубки "Мир") в $1,8-2 млрд.
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Осенью 2023 года на Востоке России началось строительство подземного рудника «Мир-Глубокий», который обещает не только возродить добычу алмазов, но и стать одним из самых значимых проектов в отрасли. Старший вице-президент АК «АЛРОСА» назвал этот проект «оружием в борьбе за лидирующие позиции на мировом рынке алмазов».

Инициаторы кампании, осознавая значимость проекта, обещают реализовать его по самым высоким стандартам экологической и промышленной безопасности. Старший вице-президент АК «АЛРОСА» акцентировал внимание на целенаправленной работе по обеспечению безопасного труда, проведенной после аварии, чтобы учесть все нюансы и предотвратить повторение прошлых ошибок. Безопасность прохождения водоносного горизонта будет уделено особое внимание, чтобы избежать повторения затопления шахты, которое привело к закрытию предыдущего рудника.

Помимо выполнения высоких стандартов безопасности, проект обещает значительное экономическое воздействие на регион. Для Республики Якутия это станет крупнейшим инвестиционным проектом на следующее десятилетие, который привлечет сотни новых рабочих мест и новую инфраструктуру. Кроме того, регион получит значительные налоговые отчисления в бюджет.

Планируемая добыча алмазов на этом месторождении вызывает уважение. Если предыдущий рудник Мир давал около 10% от общего объема добычи, то новый объект превзойдет эти показатели. По данным АК «АЛРОСА», они планируют добывать порядка 5,6 млн карат алмазов в год на новом руднике, что составит около 15% от общего объема добычи компании. Россия продолжит держать лидирующие позиции на мировом рынке алмазов.

Кроме того, новый рудник содержит значительные запасы алмазов. По данным разведки глубоких горизонтов, запасы на месторождении оцениваются примерно в 200 млн карат. Это означает прирост минералов на 62 млн карат.

Благодаря таким показателям, новый подземный рудник станет крупнейшим инвестпроектом АК «АЛРОСА», который позволит компании сохранить и укрепить свои позиции на мировом рынке. Вместе с тем, он привнесет новые рабочие места и развитие в регион, что является дополнительными плюсами этого проекта.

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Подземный рудник "Мир-Глубокий" продолжает историю месторождения, открытого в 1955 году. Сначала алмазы добывали открытым способом, спускаясь на глубину по спирали. Здесь был найден крупнейший алмаз в России - 342,57 карата 

За годы добычи было добыто алмазов на сумму $17,5 млрд, пока в 2017 году авария не наложила свои ограничения на деятельность рудника. Сегодня запланированное строительство нового рудника на месте затопленного дает надежду на возрождение этого значимого месторождения.

Начало добычи руды ожидается в 2034 году, хотя ранее планировали запустить проект к 2032 году. Это позволит восстановить добычу алмазов и обеспечить АК «АЛРОСА» крупными запасами, чтобы продолжить удерживать свои лидирующие позиции на мировом рынке. Рудник вызывает большой интерес в алмазной индустрии, так как «Мир-Глубокий» обещает привести к увеличению объемов добычи и созданию новых возможностей для развития отрасли в России.

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