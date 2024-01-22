"Телеграмма РЖД": двухпутные вставки появились на перегонах Камышта – Уйтак и Ханкуль – Кирба (это участок Междуреченск – Абакан). Суммарно было уложено 14,3 км вторых путей, возведено два железобетонных моста и смонтировано 22 км контактной сети.

Строительство железной дороги через Саяны несколько десятилетий назад считалось невероятным подвигом инженерной мысли. Однако, отечественные инженеры смогли доказать, что смелые инициативы могут стать реальностью. В середине прошлого века, несмотря на все сложности, ими был завершен технически сложный проект - железнодорожная линия Абакан – Тайшет, известная как "Трасса мужества". Это уникальный маршрут, который стал продолжением участка Южсиба Новокузнецк – Абакан.

Еще на стадии разработки, вопрос о втором пути был поднят, но был отвергнут из-за трудного рельефа местности. Однако, инженеры нашли выход и создали завораживающую стальную магистраль, которая петляет серпантинами, преодолевая многочисленные горные и водные преграды. Во времена СССР, некоторые источники называли эту дорогу выдающимся инженерным сооружением, которое не имело аналогов в мировой практике. Ее сравнивали с другими великими проектами, такими как БАМ и Транссибирская магистраль. Со временем, линия Междуреченск – Тайшет стала основной транспортной артерией для экспорта продукции добывающих и промышленных предприятий Кузбасса, Хакассии и Красноярского края на Восток. Ее экономическое значение возросло в разы.

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В 2013 году, РЖД начали модернизацию линии. Инвестиционный проект рассчитан до 2025 года и включает 48 объектов строительства. Согласно отчету РЖД, в январе 2024 года были введены в эксплуатацию новые участки, а также появились двухпутные вставки на перегонах Камышта – Уйтак и Ханкуль – Кирба. Всего было уложено 14,3 км вторых путей, возведено два железобетонных моста и смонтировано 22 км контактной сети. Станция Ханкуль была также обновлена и переведена на цифровую систему управления движением.

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Эксперты говорят о важности модернизации участка Междуреченск – Тайшет, особенно в условиях сложного горного рельефа и значительных перепадов высот. Развитие транспортной инфраструктуры является приоритетной задачей, которая позволит увеличить пропускную способность железнодорожной сети Транссиба и БАМа. Это открывает новые возможности для связи Западной и Восточной Сибири в стратегически важных направлениях Дальнего Востока, КНР и Юго-Восточной Азии. Таким образом, модернизация "Трассы мужества" играет важную роль в развитии региона и укрепления его экономической позиции.