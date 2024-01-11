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gotreksson
Судостроительный завод в Усть-Донецке продают за 750 млн рублей на «Авито»
В конце декабря 2023 года на популярном объявлениях сайте "Авито" появилось необычное предложение: продажа Усть-Донецкого судостроительно-судоремонтного завода (ССРЗ), который был признан банкротом в 2020 году. Завод, который неоднократно пытались возродить региональные власти, так и не смогли найти нужных инвесторов.

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Частное лицо, которое выступает продавцом завода, предлагает его новым владельцам. Заявленная площадь 10,6 га и 15,4 тыс. кв. метров зданий и сооружений несомненно впечатляют, но они блекнут перед фактом включения в продажу акватории в размере 5,7 га. Дополнительно к этому, включены в продажу доковый комплекс, причальная стенка длиной 380 метров с двумя кранами, несколько цехов с оборудованием, склады, действующие железнодорожные пути и прямой доступ к трассе М-4.

Завод был основан в далеком 1960 году, и с тех пор он служил местом ремонта речных судов. Он был способен обслуживать до 100 единиц флота ежегодно и даже принимал на зимовку теплоходы из Ростовской области и Поволжья.К сожалению, несмотря на все усилия региональных властей, завод был объявлен банкротом в 2019 году, с претензией от Федеральной налоговой службы в размере 38 млн рублей. ССРЗ находился в убыточном состоянии несколько лет подряд, имея чистый убыток 20 млн рублей в 2019 году при выручке 23,6 млн, и 11,6 млн рублей в 2018 году при выручке 58,8 млн. В конечном итоге, в октябре 2020 года завод был выставлен на торги и его имущество было распродано. Несмотря на субстанциальные 151,4 млн рублей, заплативших Андрею Коробицыну за земельный участок, цеха, оборудование и транспортные средства завода, региональным и муниципальным властям так и не удалось найти инвестора для возрождения ССРЗ.

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Казалось бы, но эта история банкротства может получить вполне счастливый конец. Региональные и муниципальные власти активно рассматривали идею создания судостроительно-судоремонтного кластера на базе ССРЗ и строительства нового типа сухогрузов. Этот амбициозный план предполагал сборку каркасов судов в Нижегородской области, а их оснащение в Усть-Донецке. Но поиск инвесторов для этого проекта оказался трудной задачей, и пока он остается нереализованным.

Теперь судьба Усть-Донецкого судостроительно-судоремонтного завода лежит в руках тех, кто отважится вложить средства и усилия в его восстановление. На этом российском судоремонтном объекте скрыто множество неоспоримых возможностей и потенциала, ожидающих своего полного раскрытия. 

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Продажа Усть-Донецкого завода на популярной интернет-площадке «Авито» вызывает волнение у ростовчан. Этот исторически значимый завод, если найдутся достаточно смелые и амбициозные инвесторы, может возродиться и снова занять место лидера в отрасли судостроения. Возможно, судьба завода сделает кардинальный поворот в ближайшем будущем и превратит его в успешное предприятие, приносящее благополучие и прогресс для региона.

#новости #авито #завод #ростовская область #поволжье #инвестици #судостроительный завод #усть-донецк #банкродство
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