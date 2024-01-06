Новый квартал Masar («Путь») в самом сердце исламского мира. В рамках проекта построят большой пешеходный бульвар длиной 3,6 км и шириной 60 м, окруженный жилыми и коммерческими объектами — всего около 1,2 млн кв. м (более 200 высотных зданий). Маршрут пройдет непосредственно к священной Каабе.

Саудовская Аравия никогда не останавливаются на достигнутом и всегда готова представить новые проекты, которые просто сводят с ума своим масштабом. И что самое удивительное, они сразу же приступают к их реализации, несмотря на некоторые трудности, которые, конечно же, возникают. Мы уже рассказывали вам о линейном городе, который будет простираться на 170 километров вдоль Аравийской пустыни от Красного моря, и работы на его строительстве идут уже более года, преодолевая трудности и находясь в постоянном движении.

Саудовцы долго мечтали о создании нового квартала Masar («Путь») прямо в самом сердце исламского мира. В рамках этого проекта будет построен огромный пешеходный бульвар протяженностью 3,6 километра и шириной 60 метров, окруженный жилыми и коммерческими объектами общей площадью более 1,2 миллиона квадратных метров, а также более 200 высотных зданий. Этот прекрасный маршрут приведет прямо к священной Каабе. Кроме того, по обеим сторонам пешеходного бульвара будет организовано автомобильное движение, и для удобства транспорта будут предоставлены подземные парковки на 10 тысяч мест. Бюджет этого грандиозного проекта, который реализуют ориентировочно к 2035 году, составит белее 27 миллиардов долларов. В результате реализации всех этих объектов Мекка станет способной регулярно принимать до 30 миллионов паломников, для которых создадут идеальные условия. Сегодня ежегодно в этот священный город приезжают только около 3-4 миллионов верующих, что приводит к ограничению доступа из-за отсутствия необходимого пространства.

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Но в последние годы вся страна сосредоточила свои усилия на улучшении условий для паломников и на увеличении числа принимаемых людей, делая особое внимание на комфорт и удобство. В настоящее время более двадцати проектов активно реализуются в Мекке, чтобы сделать путешествие по священным местам более комфортным и безопасным. Вспомним, что в Мекке находится здание «Абрадж аль-Бейт», четвертое по высоте здание в мире, высотой 601 метр, которое было построено в 2012 году. В некоторых источниках его называют самым тяжелым сооружением на планете, хотя, конечно же, эти утверждения спорны.

В новом квартале Masar каждый паломник, приезжающий в Мекку, сможет провести время не только с пользой, но и с удовольствием. В этом районе появятся торгово-развлекательные центры, различные культурные площадки, музей исламского искусства, который поможет паломникам лучше познакомиться с историей города.

Строительство нового квартала Masar задумали уже более десяти лет назад, но только последние два года стали активными благодаря появлению необходимых финансовых средств. Застройщиком этого проекта является частная компания UmmAlQuraforDevelopment & Construction, которую создали в 2012 году специально для воплощения данной идеи. Компания утверждает, что уже через несколько лет Мекка в ее западной части станет совершенно другим городом.

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Современная Саудовская Аравия стала новым местом на карте, откуда регулярно доносятся новости о масштабных строительных проектах. И это неудивительно, ведь королевство стремится диверсифицировать свою экономику и избавиться от зависимости от нефти. Страна делает особый акцент на развитии туризма, хотя еще недавно она была одним из самых закрытых направлений для путешествий. Благодаря реализации многочисленных проектов, строительная отрасль сейчас является одним из основных движущих сил экономики Саудовской Аравии.