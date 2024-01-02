В Саудовской Аравии продолжается грандиозная стройка, в начало которой мало ко верил. Власти страны анонсировали этот мегапроект в январе 2021-го, а летом следующего года была представлена концепция уникального небоскреба The Line высотой 500 м и протяженностью 170 км. Более чем за год на площадке была проделана колоссальная работа и уже готов котлован под фундамент, о чем стало известно в декабре 2023-го.

Строительство концептуального проекта The Line в Саудовской Аравии продолжается, удивляя своими масштабами и скоростью выполнения работ. Этот уникальный небоскреб высотой 500 метров и протяженностью 170 километров станет основой нового города NEOM на Аравийском полуострове. Власти страны смогли преодолеть начальный скептицизм и продемонстрировать невероятную энергию в реализации своих амбициозных планов. Планы создания The Line возникли еще в 2021 году, и мало кто принимал их всерьез. Но уже через несколько месяцев после анонса проекта стройка началась, и работа велась одновременно по всей протяженности 170 километров. Инженеры и архитекторы проделали огромную работу, преодолевая даже такие преграды, как горы, которые успели быть срезаны на своем пути. Сейчас строители приступили к забивке свай и вскоре приступят к возведению первых секций.

Это необычное градостроительное решение предусматривает создание линейного города, состоящего из двух 170-километровых конструкций, расположенных параллельно на расстоянии 200 метров друг от друга и соединенных переходами. Новый город будет обеспечивать комфортную среду для жизни и работы 9 миллионов человек и занимать площадь в 34 квадратных километра. Для удобства передвижения будет создана высокоскоростная железная дорога, а рядом с The Line появится судоходный канал.

реклама

Но существуют опасения экологов, связанные с возможными негативными последствиями для окружающей природы. Орнитологи высказывают тревогу по поводу миграции птиц и животных, которая может быть нарушена из-за зеркального фасада The Line. Тем не менее власти гарантируют использование возобновляемых источников энергии и создание зеленых насаждений, а также поддержание оптимального баланса солнечного света, тени и естественной вентиляции.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Процесс реализации этого проекта оценивается примерно в $1 трлн. Но, несмотря на грандиозность и сложность задачи, власти Саудовской Аравии намерены успешно завершить строительство The Line. Полноценный город от Красного моря до города Табук должен появиться к 2070 году, но первый этап планируется завершить уже к концу текущего десятилетия. Это позволит начать использование The Line раньше запланированных сроков и привлечет в него больше людей. Этот грандиозный проект станет не только символом саудовской новаторской мысли, но и привлечет внимание мирового сообщества к развитию градостроительства и экологически устойчивых решений. Он станет не просто городом, а новой культурной и экономической столицей, где под одной крышей сольется уникальное сочетание современных технологий, экологической чистоты и комфорта для жителей и гостей.