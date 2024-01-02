Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
В Саудовской Аравии продолжается грандиозная стройка, в начало которой мало ко верил. Власти страны анонсировали этот мегапроект в январе 2021-го, а летом следующего года была представлена концепция уникального небоскреба The Line высотой 500 м и протяженностью 170 км. Более чем за год на площадке была проделана колоссальная работа и уже готов котлован под фундамент, о чем стало известно в декабре 2023-го.

реклама

Строительство концептуального проекта The Line в Саудовской Аравии продолжается, удивляя своими масштабами и скоростью выполнения работ. Этот уникальный небоскреб высотой 500 метров и протяженностью 170 километров станет основой нового города NEOM на Аравийском полуострове. Власти страны смогли преодолеть начальный скептицизм и продемонстрировать невероятную энергию в реализации своих амбициозных планов.Планы создания The Line возникли еще в 2021 году, и мало кто принимал их всерьез. Но уже через несколько месяцев после анонса проекта стройка началась, и работа велась одновременно по всей протяженности 170 километров. Инженеры и архитекторы проделали огромную работу, преодолевая даже такие преграды, как горы, которые успели быть срезаны на своем пути. Сейчас строители приступили к забивке свай и вскоре приступят к возведению первых секций.

Это необычное градостроительное решение предусматривает создание линейного города, состоящего из двух 170-километровых конструкций, расположенных параллельно на расстоянии 200 метров друг от друга и соединенных переходами. Новый город будет обеспечивать комфортную среду для жизни и работы 9 миллионов человек и занимать площадь в 34 квадратных километра. Для удобства передвижения будет создана высокоскоростная железная дорога, а рядом с The Line появится судоходный канал.

реклама

Но существуют опасения экологов, связанные с возможными негативными последствиями для окружающей природы. Орнитологи высказывают тревогу по поводу миграции птиц и животных, которая может быть нарушена из-за зеркального фасада The Line. Тем не менее власти гарантируют использование возобновляемых источников энергии и создание зеленых насаждений, а также поддержание оптимального баланса солнечного света, тени и естественной вентиляции.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Процесс реализации этого проекта оценивается примерно в $1 трлн. Но, несмотря на грандиозность и сложность задачи, власти Саудовской Аравии намерены успешно завершить строительство The Line. Полноценный город от Красного моря до города Табук должен появиться к 2070 году, но первый этап планируется завершить уже к концу текущего десятилетия. Это позволит начать использование The Line раньше запланированных сроков и привлечет в него больше людей.Этот грандиозный проект станет не только символом саудовской новаторской мысли, но и привлечет внимание мирового сообщества к развитию градостроительства и экологически устойчивых решений. Он станет не просто городом, а новой культурной и экономической столицей, где под одной крышей сольется уникальное сочетание современных технологий, экологической чистоты и комфорта для жителей и гостей.

#экология #саудовская аравия #строительство #архитектура #небоскреб #город #строительство небоскребов #the line #высокоскоростная железная дорога #линейный город
21
Показать комментарии (21)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
21
В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
8
Энтузиаст проверил, может ли ИИ качественно обходить защиту от ботов
1
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
2
3 января исполняется 15 лет с добычи первого блока в сети Биткоин
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
1
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
6
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
+
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
7
На кремниевой матрице процессора i386 обнаружены инициалы текущего генерального директора Intel
+
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Эксперты назвали основные причины популярности песни из «Холодного сердца»
1
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
10
NASA более двух месяцев не может вскрыть контейнер с образцами астероида
4
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
1
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
1
Для Heroes of Might and Magic III Horn of the Abyss вышло долгожданное и крупнейшее обновление с новым замком и кампанией
3

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
28
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
4
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
24
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
37
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
2

Сейчас обсуждают

E. S.
23:18
Что, опять?!! Сколько можно?!!! Все, suka, ВКЛЮЧАЮ НИЖНЮЮ ПОДСВЕТКУ !!!
В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
corsi
23:14
Откуда у них что-то на десятки $трлн? Там весь ВПК - остатки былого от СССР. ПВО не дешевое, да, и заводы, коих минимум три основательно так потрепали. Ну и цена ракет, их себестоимость, так же не из...
Forbes: Россия может себе позволить ракетную атаку ценой в 600 млн долларов, каким был удар 2 января
Eppius
23:06
А сколько у нас полупроводниковых заводов есть и будет построено в 24 году товарищи?
Изображение новых умных часов Garmin появилось на официальном форуме поддержки
Eppius
23:05
Не,такое дерьмище даже пиратить лень. Пусть заплатят тогда возьму.
Терморегулирующая ткань полностью исключает понятие сезонной одежды
Aslan Heroes
23:04
Вопрос не в стоимости ракетной атаки, а в стоимости ракет ПВО которые были потрачены для перехвата,далеко не всё из которых были успешны, а даже если успешны, то не забываем про всякий летающий мусор ...
Forbes: Россия может себе позволить ракетную атаку ценой в 600 млн долларов, каким был удар 2 января
Eppius
23:04
Успех РФ это взятие Херсона обратно, Харькова,Одессы,города Запорожье,полное освобождение Донбасса. Если будут такие успехи то тогда конечно..... В данный момент за поселок Авдеевка идут упорные и т...
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
DonCarleone
23:00
$600млн. поразили объёктов на десятки $трлн. + израсходованные ракеты пво...
Forbes: Россия может себе позволить ракетную атаку ценой в 600 млн долларов, каким был удар 2 января
DonCarleone
22:58
Такие удары будут усиливаться, привыкайте хлопцы...никакое нато вас не спасёт. А совет от нато думаю будет пойти в атаку украм))))
Совет Украина—НАТО соберётся на внеочередное заседание по теме массированных ударов ВС РФ
si-cat
22:55
"..Англичане уверяют, что весь мир ждал от русских новых атак по энергосистеме. Для того чтобы обеспечить светом всех жителей и создать условия для бесперебойной работы критической инфраструктуры, в У...
Аналитики: руководство Илона Маска привело к тому, что Twitter подешевел в несколько раз
Kira625
22:54
А почему собственно предлагается верить этому "Проекту"?
Аналитики: руководство Илона Маска привело к тому, что Twitter подешевел в несколько раз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем