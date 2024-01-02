Новый энерготранзит свяжет основные питающие подстанции Центрального и Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга, где проживает более 400 тыс. человек. Проект не имеет аналогов в России и за рубежом по протяжённости – 2,5 км.

В России в настоящий момент находится в разработке ряд интересных и инновационных энергетических проектов. Один из них - высокотемпературная сверхпроводящая (ВТСП) линия электропередачи, которая уже воплощается в жизнь в Санкт-Петербурге. Этот удивительный проект, стоимостью 3,5 млрд рублей, привлекает внимание своими уникальными характеристиками и нестандартностью. ВТСП имеет протяженность 2,5 км, что позволяет считать ее самой длинной линией в России и мире. Она свяжет подстанции 330 кВ "Центральная" и 110 кВ "РП-9" и будет способна передавать до 50 МВт мощности на среднем напряжении 20 кВ. Так что, новая линия обеспечит надежную и стабильную передачу электроэнергии.

Одной из главных преимуществ этой линии является то, что она будет проходить под землей. Это решение особенно важно для городов, таких как Санкт-Петербург, где сохранение исторического облика является приоритетом. Кроме того, учитывая высокую стоимость земли в центре мегаполисов, такой подход к строительству ВТСП линии выглядит более экономически целесообразным.

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Но эту линию по-настоящему уникальной делает использование высокотемпературного сверхпроводника Bi2223/Ag, который состоит из висмута и серебра и обладает свойством уменьшать сопротивление при охлаждении до температуры ниже 77 К (−196 °C). Для охлаждения используется двухконтурная система криогенного обеспечения, которая имеет длину в два раза больше самой линии, а именно 5 км. Это позволяет достичь практически нулевых потерь при передаче энергии.

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Строительство ВТСП линии в Санкт-Петербурге также отмечается экспертами как одно из ключевых событий в энергетике. Успешная эксплуатация этой линии станет знакомым и даст обоснование для строительства подобных объектов и в других городах России. Ожидается, что проект в Северной столице будет завершен к началу 2024 года. ВТСП линия электропередачи - это не только достижение российской отрасли сверхпроводников, но и огромный прорыв в энергетике. Технология сверхпроводимости имеет огромный потенциал и может полностью изменить энергетическую отрасль. Это означает, что в будущем мы сможем использовать более эффективные и экологически чистые источники энергии, сократив потери и уменьшив воздействие на окружающую среду.