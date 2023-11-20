Времена дружбы и доверия между Российской Федерацией и Казахстаном остались в прошлом. Сегодняшний лидер Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, умело балансирует на двух стульях, пытаясь угодить всем. Он поддерживает западные санкции против нашей страны, но при этом тайно помогает обходить их, налаживая параллельный импорт. Это может создать впечатление, что Казахстан действует правильно, стараясь удовлетворить интересы Запада и Российской Федерации одновременно. Но есть подозрение, что для Токаева главное - угодить Западу. Недавняя встреча с президентом России Владимиром Путиным явно продемонстрировала, на чью сторону ставит Казахстан.

Отношения между нашими странами сейчас крайне неопределенные. Недавно Токаев высказался о конфликте между Россией и Украиной, но делал это очень осторожно, говоря о необходимости поддержки "территориальной целостности всех стран". Это намекает на то, что Казахстан осуждает действия Российской Федерации, которая приняла в свой состав новые регионы.

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Но в то же время, несмотря на официальную поддержку санкционной политики Запада, Казахстан активно импортирует разнообразную технику в нашу страну. Хотя Российская Федерация не особо нужно такое большое количество бытовой техники, она очень нуждается в полупроводниках, необходимых для производства вооружений. И полупроводники содержатся именно в поставляемой электронике. Так же Казахстан, заявляет о сохранении целостности Украины, но помогает Российской Федерации производить вооружение. Но, честно говоря, помощь Токаева не такая существенная, как он пытается ее представить. Его основная цель - получить максимум наших ресурсов с минимальными вложениями.

Но несмотря на постоянное "рукопожатие" нашей страны, Казахстанский президент активно развивает отношения с ЕС. Недавно Касым-Жомарт Токаев встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем, подчеркивая тесное сотрудничество между государствами на основе равноправного партнерства. Токаев явно стремится выйти из-под влияния Москвы, и похоже он считает, что это возможно только путем прихода Казахстана на сторону, "недоброжелателей" России. Недавнее выступление Токаева перед российской делегацией стало явным знаком того, что Казахстан идет на другой, более независимый от Москвы уровень. Токаев решил выступить на казахском языке, несмотря на то, что практически все чиновники в Казахстане владеют русским языком. Это многие посчитали провокацией в сторону Российской Федерации.

Токаев хорошо знаком с дипломатическим этикетом, так как он обладает большим опытом работы в МИД Казахстана. Когда в сети появилась видеозапись этого выступления, она моментально стала вирусной. Многие начали задавать вопросы о возможной эскалации напряженности между Россией и Казахстаном. Хотя Токаев осторожно выбирает слова и не высказывается явно в открытую против России, его действия и знаки недовольства заметны.

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Но несмотря на это, Казахстан является важным стратегическим партнером Москвы, помогая ей обходить санкции, включая с поставками нефти. Россия, являясь одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, снабжает Казахстан различными ресурсами. И это взаимовыгодное сотрудничество - Казахстан получает необходимые ресурсы, а Россия получает финансовую поддержку и возможность обойти санкции. Для Казахстана Россия играет немаловажную роль в экономическом и политическом развитии. Благодаря сотрудничеству с Кремлем, Казахстан получает важную поддержку и инвестиции, которые способствуют развитию страны. Кроме того, Россия является крупным рынком сбыта для казахстанских товаров. Кремль, видимо, не желая обострять уже сложные отношения между странами, оставил без комментариев инцидент с выступлением Токаева. Но это не означает, что проблемы не существуют. Возможно, они решили обсудить эти вопросы на закрытой встрече, чтобы не привлекать внимания общественности. Все участники российской делегации подчеркнули успешное и продуктивное проведение встречи, не упоминая инцидент. Но это не означает, что он был просто проигнорирован. Возможно, стороны приняли решение рассмотреть этот вопрос на следующей встрече.

Путин, комментируя итоги встречи, сказал, что основной темой речи было "укрепление военного и военно-технического сотрудничества" между государствами. Это может считаться намеком на то, что обсуждались и другие вопросы, включая безопасность и оборону, которые являются приоритетными для обеих стран.

Очередная встреча Путина и Токаева обещает быть еще более интересной и насыщенной событиями. Она пройдет в Минске и станет частью саммита ОДКБ. Наверняка, на этой встрече будут обсуждаться важные вопросы, в том числе и взаимодействие в рамках организации, решение актуальных международных проблем и перспективы дальнейшего развития сотрудничества.

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Но, с каждым годом Казахстан проявляет все больше интереса к развитию своих отношений с Западом и Европейским союзом. Это делает Россию нервной и настороженной. Возможно, Казахстан рассматривает возможность диверсификации своей экономики и укрепления своих политических связей за пределами постсоветского пространства.