Леонид Слуцкий: «Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей»

23 октября в Государственную думу будет представлен долгожданный законопроект о тишине, который обещает изменить правила для всех российских граждан. Наконец-то нам предложат одни часы, когда нельзя шуметь, а также введут строгие штрафы и ответственных лиц, которые будут контролировать соблюдение правил. Это стало известно из информации, которую опубликовали «Известия».

Понадобилось несколько месяцев, чтобы законопроект был доработан после того, как он был внесен в начале 2023 года. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что эти нововведения нужны для создания эффективного правового механизма.

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«Мы не хотим бороться с петухами, которые утром поют, или с мурлыкающими котами. Мы просто хотим, чтобы люди могли наслаждаться спокойным отдыхом после рабочего дня, не вынуждая слушать громкий шум и помехи от соседей», – пояснил он.

Сейчас в каждом субъекте федерации действуют свои "правила тишины", что часто приводит к путанице. Депутаты предлагают привести все эти правила в порядок и установить запрет на шум в период с 23:00 до 07:00 единообразно для всей страны. За нарушение будут оштрафованы жильцы дома на сумму от пятисот до двух тысяч рублей, а за повторное – от двух тысяч до пяти тысяч рублей. Если законопроект пройдет, то собственники квартир смогут выбирать уполномоченных лиц, которые будут проводить профилактические беседы и фиксировать нарушения.

К счастью, большинство россиян уже поддерживают идею введения единых правил тишины с 22:00 до 07:00, как показал опрос на kp.ru. Только пятая часть респондентов заявила, что их соседи и так соблюдают тишину и не шумят в ночное и вечернее время.

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Похоже, что новые правила и штрафы связанные с шумом, могут изменить ситуацию и обеспечить спокойствие для всех, кто стремится отдохнуть после тяжелого дня работы. Ведь усталому человеку нужна тишина и покой, чтобы восстановить силы и готовиться к новым свершениям. Надеемся, что эти изменения помогут нам создать лучшую среду для отдыха и повысят качество жизни в целом для граждан нашей страны.