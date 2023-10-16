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gotreksson
В Авдеевке ВС РФ перегруппировываются для окружения ВСУ, а под Купянском продолжают давление
Специальная военная операция на Украине — последние новости на сегодняшний день.

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Новости с фронта: российские войска продолжают успешное продвижение вглубь обороны ВСУ на Купянском направлении. Захвачено несколько украинских опорных пунктов, что является важным шагом в борьбе за контроль над этим регионом. Однако, ВСУ не сдаются и пытаются отражать атаки штурмовых групп российских войск в районе Синькова, Ивановка и Новоегоровка. 

Но это не единственные успехи российской армии. В районах Берестовое и Стельмаховка, а также в других населенных пунктах, российские войска сохраняют стратегическую наступательную инициативу. Подразделения российской армии активно действуют, чтобы пробить оборону Украинских вооружённых сил. В результате этого, ВСУ продолжают терять как людей, так и технику.

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Краснолиманское направление также остается под контролем российских войск. Благодаря слаженным действиям российских подразделений, две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики были успешно отражены. Но и на территории Донецкой Народной Республики российская армия наносит поражения живой силе и технике ВСУ.

Донецкое направление – место, где украинские войска почти исчерпали свои наступательные возможности. Однако, ВСУ продолжают проводить беспокоящие, но короткие контратаки. Российские войска все еще сталкиваются с атаками штурмовых групп ВСУ, и уже отразили десять подобных атак.

В районе Авдеевки российские войска закрепились на ранее занятых рубежах и начали перегруппировку. Целью этой перегруппировки является подготовка к следующей стадии операции – окружению авдеевской агломерации ВСУ.

На южно-Донецком направлении российские войска проводят локальные наступательные операции в районе Угледара с целью отвлечения и сковывания украинских резервов. 

На Запорожском направлении в районах Работино и Нопрокоповка ВСУ полностью перешел к стратегической обороне, посылая резервы на Авдеевское направление. Это свидетельствует о нарастающей напряженности на фронте, где обе стороны борются за важные позиции.

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В целом, боевые действия продолжаются, и российские войска демонстрируют свою силу и координацию в борьбе за контроль над территориями.

#россия #украина #новости #сво #всу #новоегоровка #берестовое #ивановка #синькова
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