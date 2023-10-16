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В Судане убили украинских военных из-за поддержки Израиля

Al-Mashhad Al-Yemeni: «Вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа», — написали на портале. В результате перестрелки погибли восемь украинцев и десять суданцев.
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Портал Al-Mashhad Al-Yemeni приводит информацию о столкновении, в результате которого погибли восемь украинцев и десять суданцев. Конфликт возник после того, как украинские военнослужащие выразили поддержку Израилю, проводившему большие, масштабные атаки по сектору Газа. Согласно данным суданского портала Soukukkaz, эта поддержка стала причиной противостояния между некоторыми подразделениями суданской армии и украинским контингентом.

В свете последних событий на Ближнем Востоке, ситуация в Украине также может быть затронута. Член Совета Федерации Алексей Пушков предупреждает, что приоритетность Запада в отношении Украины может снизиться после атак ХАМАС на Израиль. Он считает, что Соединенные Штаты будут вынуждены работать на два фронта и справляться с бременем "глобального лидерства". Это показывает, что нестабильная ситуация на Ближнем Востоке может иметь далеко идущие последствия для Украины и ее отношений с Западом.

Конечно, этот инцидент только усилил опасения между странами и вызвал беспокойство вокруг безопасности и стабильности в Судане. Недавняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом в аэропорту Шеннон, Ирландия, позволила обсудить вопросы, связанные с финансированием вооруженных формирований со стороны Российской Федерации.Однако же президент Украины не нашел поддержки у Абдель Фаттах аль-Бурхана, редседатель Суверенного совета предпочёл отмалчаться по данному вопросу.

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