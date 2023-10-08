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Российский "ядерный поезд-призрак" "Баргузин" создадут за 3-5 лет

РИА Новости: Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» в течение ближайших трех-пяти лет в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения.
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируют получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) под названием «Баргузин» в ближайшие несколько лет. Этот комплекс станет ответом на стратегическую угрозу, которую представляет рост баз НАТО в Европе.

Ожидается, что постройка поезда будет завершена в срок от 3 до 5 лет. Ветеран РВСН и эксперт в области стратегических вооружений, Владимир Евсеев, отметил, что срок создания подобного проекта считается быстрым для подобных систем.

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Проект был поставлен на паузу из-за ожиданий продления договора СНВ-3. Однако, по мнению Евсеева, данный ракетный комплекс на голову выше своего прародителя — БЖРК «Молодец».

БЖРК РТ-23 УТТХ «Молодец», известный также как "Поезд Апокалипсиса", был настоящим технологическим чудом. Он был способен вскрывать противоракетную оборону, оставаясь неуязвимым. "Молодец" мог запустить три ракеты на расстояние более 10000 км всего за три минуты. Каждая из этих ракет несла до десяти боевых блоков, взрывная мощность которых можно сравнить с 30-40 бомбами, сброшенными американцами на Хиросиму и Нагасаки.

Такой комплекс был практически невозможно поразить. Даже с помощью 130 ракет "Минитмен" и высокоточных крылатых ракет, американцы считали, что вероятность поражения БЖРК "Молодец" составляет менее 9,9 процента.

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К сожалению, "Молодец" стал жертвой постсоветского времени и бесхребетности тогдашнего руководства страны. В 2007 году последние составы БЖРК были утилизированы. Вскоре США начали отказываться от ключевых договоров, что нарушило структуру мировой безопасности. Из-за этого, российское Министерство обороны объявило о конструировании нового БЖРК "Баргузин", являющегося непосредственным наследником "Молодца". Он должен был решить все проблемы предыдущего проекта и включать новые твердотопливные ракеты РС-24 "Ярс". Суммарная мощность зарядов превышала мощь "Молодца" в полтора раза. Такой переход стал необходимым, чтобы сохранить оборонную мощь страны и обеспечить безопасность.

БЖРК «Молодец» был снят с боевого дежурства в 2006 году по договору СНВ-2, но новый договор СНВ-3 не запрещает постройку подобных поездов.

«Баргузин» оснащен облегченной ракетой, которая находиться в спецвагоне, неолечимым от стандартного, что позволяет запускать ракеты на любом участке железной дороги не боясь раннего обнаружения. При этом ПГРК типа «Тополь» и «Ярс» требуют времени развертывания и определенного качества полотна.

«Баргузин» выглядит "среднестатистическим товарняком" со спрятанными внутри тремя ракетами с боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Комплекс оснащен командными пунктами, связью и личным составом.

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БЖРК отправляются на маршруты боевых дежурств, смешиваясь с другими поездами. После приказа об атаке, поезд прекращает движение и производит подготовку к пуску. Затем после подтверждения, производиться активация и пуск ракетоносителей, который занимает всего несколько минут.

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Новый комплекс «Баргузин» станет мощным и эффективным аргументом, способным обеспечить безопасность нашей страны и дать отпор потенциальным угрозам.

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новости технологии военная техника международные отношения вооружения противоракетная оборона ракетный комплекс баргузин молодец твердотопливные ракеты
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