Что такое Объемно-детонирующие боеприпасы

Объемно-детонирующие боеприпасы (ОДБ), более известных как "вакуумные боеприпасы". Это необычное оружие, которое можно сравнить только с тактическими ядерными боеприпасами и баллистическими ракетами по уровню разрушения. И хотя такое оружие уже давно объявлено ООН "негуманным средством ведения войны, вызывающим чрезмерные страдания людей", крупные государства все же стремительно наращивают свою арсенальную мощь подобными смертоносными устройствами.

В чем заключается уникальность объемно-детонирующего оружия. Для начала, следует отметить его главные качества - взрывная волна и тепловое излучение. Хотя разлет осколков достаточно большой, состоящий в основном из вторичных осколков, это не останавливает военных, которые используют ОДБ для поражения целей вблизи населенных пунктов.

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Конечно же, не стоит называть бомбы и ракеты объемного взрыва высокоточным вооруженим, но область их поражения действительно ограничена. И это положительно, потому что фрагменты боеприпасов летят лишь на небольшие расстояния, не представляя серьезной угрозы для случайно оказавшихся вблизи взрыва. Таким образом, вопрос гуманности ОДБ остается открытым.

Однако следует отметить, что объемно-детонирующее оружие находит применение против противника, укрытого в окопах и блиндажах. В отличие от осколочно-фугасных боеприпасов, которые эффективно разрушают такие сооружения, ОДБ проявляет свою силу даже в таких убежищах. К тому же, разлет осколков крайне неравномерен, требуя от боеприпаса вертикального входа в поверхность, что является непростой задачей.

Но самым опасным аспектом ОДБ является ужасающая по силе ударная волна, которая проникает в окопы и прочие укрытия. К тому же, если до взрыва в помещении или укрытии успело образоваться аэрозольное облако, последствия могут быть катастрофическими. Ударная волна и тепловое воздействие являются основными факторами воздействия на организм человека, особенно те, которые насыщены воздухом, такие как кишечник, легкие, дыхательные и слуховые каналы.

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Однако на данный момент нет точных данных о всех последствиях воздействия объемно-детонирующих боеприпасов. Испытательный полигон, способный полноценно изучить все аспекты ОДБ, не существует. Однако известно, что баротравмы вызывают различные патологии на неврологическом и биохимическом уровнях. Тепловое воздействие также очевидно - температура в зоне поражения может достигать от 1 200 до 2 000 градусов. Даже бронежилеты не помогут, а наоборот могут усилить действие взрывной волны и еще больше повредить отброшенного взрывной волной человека.

Серия ОДАБ-500

ОДАБ-500 является одной из самых мощных боеприпасов в российской арсенале этого типа разработанная ГНПП «Базальт» . Она способна нанести поражение различным целям, таким как легковооруженная техника, складским зданиям, живая сила и даже самолеты и вертолеты. Бомба представлена в четырех конфигурациях, каждая из которых имеет свои особенности и возможности.

ОДАБ-500 - это тонкостенная бомба длиной 2,385 метра и диаметром 450 мм, которая содержит окись этилена в качестве горючего боеприпаса. Масса бомбы составляет 500 кг, но тротиловый эквивалент достигает целой тонны. Важно отметить, что высота сброса может варьироваться от 200 до 12 000 метров в зависимости от модификации. Некоторые из новейших версий имеют длину больше, что позволяет эксплуатировать их с максимальной высоты.

Процесс применения ОДАБ-500 очень интересен. После сброса с борта самолета, бомба начинает свободное падение, но на высоте 30-50 метров происходит раскрытие парашюта. После этого, при помощи радиовысотомера или специального лидера, бомба опускается еще ниже, приближаясь к поверхности до 7-9 метров. Именно в этот момент бомба подрывается, распыляя свое содержимое и создавая облако горючей смеси с воздухом. Затем происходит второй подрыв, позволяющий достичь максимальной эффективности авиабомбы.

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ОДАБ-500 один из немногих объемно-детонирующих боеприпасов в России. Она имеет двухтактный принцип работы, где первый такт - распыление летучего горючего в воздушной среде, а второй - подрыв распыленного топлива в воздухе. Это обеспечивает впечатляющую эффективность и мощность взрыва.

ОДАБ-500 стала популярной в вооруженных силах и активно использовалась в различных конфликтах.ОДАБ применялись советской армией ещё в Афганской войне, а также в ходе чеченского конфликта. В горах такие бомбы отличаются особой эффективностью: скальная поверхность способствуют значительному усилению ударной волны. Однако, несмотря на ее эффективность, существует более мощная версия, о которой мало что известно. Неназванная сверхмощная бомба, известная как ОДАБ-9000, была впервые продемонстрирована в 2007 году. Взрыв мощнее ядерного удара, и только специалисты смогут отличить его от последствий ядерного взрыва.

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Серия ОДАБ-500 является незаменимым инструментом для российской армии. И в будущем, эти объемно-детонирующие бомбы, возможно, сыграют важную роль в различных военных конфликтах. Однако, следует помнить, что эти оружия используются только в строго определенных случаях и с учетом всех ограничений и правил, чтобы минимизировать возможные негативные последствия и гибель мирного населения.