Последние годы мир охвачен литиевой лихорадкой.С помощью лития западные страны решили снизить свою зависимость от углеводородов посредством повсеместного запрета на продажу и эксплуатацию автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

По всему миру наблюдается настоящая лихорадка, связанная с литием - одним из самых ценных металлов на планете. Западные страны активно решают свою зависимость от углеводородов и запрещают автомобили с двигателями внутреннего сгорания. А Китай покупает литиевые рудники в странах Африки и Латинской Америки. Только что делает Россия во всей этой суете?

Долгое время Россия не была активной в сфере лития. Но в прошлом году страна столкнулась с серьезной проблемой поставки литиевого карбоната, который необходим для работы российской промышленности. Наши традиционные поставщики из Чили и Аргентины отказались сотрудничать из-за западных санкций. Это вызвало тревогу в Минпромторге и побудило искать решение проблемы.

реклама

Страшно думать, что Россия рискует оказаться без лития, ведь его потребление стремительно растет. Раньше этот металл использовался в основном для производства стекла и керамики, но сегодня он стал неотъемлемым компонентом современных технологий, таких как смартфоны, ноутбуки и, конечно же, электромобили. Только представьте себе, что без лития мы бы остались без этих удобных и нужных в нашей повседневной жизни вещей!

Знаете ли вы, что спрос на электромобили в США, Европе и Китае привел к росту производства литиевых аккумуляторов на 400% с 2010 по 2021 год? Литий просто завоевал сердца миллионов людей. И это еще только начало! Прогнозы западных экспертов говорят о том, что спрос на литий во всем мире утроится к 2025 году и увеличится в шесть раз к 2030 году. Это даже Илон Маск называет литий самым ценным металлом на планете прямо сейчас.

Китай, Австралия, США и Чили сейчас лидируют по добыче лития. И вот Россия наконец-то вступает в эту гонку! Наша страна в этом году подписала соглашение с Боливией о разработке одного из самых крупных литиевых месторождений в мире. Боливия обладает огромными запасами этого металла, и Росатом уже готов вложить 600 миллионов долларов в строительство комплекса для переработки лития. Это действительно важный шаг для России на пути к укреплению ее позиции на мировом рынке лития.

А это еще не все! В следующем году мы планируем начать разработку Колмозерского месторождения в Мурманской области совместно с Норильским никелем. Это самое крупное месторождение лития в России, и его разработка будет важным шагом для нашей страны в создании электромобильного будущего. Кто знает, может быть, в будущем мы будем свидетелями великой "литиевой лихорадки" прямо у нас дома?

И еще, Россия готова взяться за разработку литиевых рудников в странах Африки, особенно в Мали. Некоторые аналитики из Bloomberg предсказывают, что добыча лития в Африке может вырасти в 30 раз к 2027 году. Лидеры Мали с огромным интересом рассматривают сотрудничество с Россией, что, несомненно, станет благоприятным условием для развития этой отрасли.

Итак, Россия активно участвует в этой лихорадочной гонке за литием. Мы ищем решения для удовлетворения растущего спроса на этот ценный металл. Сотрудничество с Боливией и работа на месторождении в Мурманской области, а также разработка литиевых рудников в Африке - все это позволяет России укрепить свои позиции на мировом рынке лития и активно участвовать в энергетической революции, связанной с электромобилями и другими высокотехнологичными продуктами.

Литиевая лихорадка охватила мир, и Россия наконец-то присоединилась к этой гонке. Страна активно ищет решения, чтобы удовлетворить растущий спрос на литий. Сотрудничество с Боливией, разработка месторождений в Мурманской области и Африке - все это позволяет России укрепить свою позицию на мировом рынке лития и активно принимать участие в энергетической революции, связанной с электромобилями и другими высокотехнологичными продуктами. Это отличный шанс для России покорить новые высоты в свете быстро меняющегося мира.