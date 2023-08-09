Для бизнеса это значительно увеличит налоговую нагрузку, а для некоторых компаний может обострить вопрос продолжения деятельности в России или за рубежом

Вчера Владимир Путин подписал указ, которое незамедлительно вступает в силу, и он затрагивает 38 недружественных государств, включая офшорные юрисдикции. Теперь любое введение денег в эти страны будет облагаться налогом, даже если Минфин выдаст разрешение на вывод средств. Таким образом, коммерческая выгода от вывода денег теряется, особенно при выводе дивидендов, на которые будет наложен налог в 15%, а на "роялти" и проценты - 20%.

Это решение имеет большое значение для российских компаний со спорным внешним долгом. Часто эти долги являются фиктивными, когда бенефициары сами выдают себе займы от иностранных кредитных организаций. Например, Вексельберг, который несколько лет назад стал ключевым акционером Bank of Cyprus.

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Однако, упрощена процедура возвращения офшорных компаний в Россию. Теперь нет необходимости получать разрешение от офшорных юрисдикций, достаточно заявить свои права на компанию, и в специальных административных районах открывается новое юридическое лицо.

Новые правила фактически делают ненужным структурирование российского бизнеса через другие государства. Хотя некоторые офшорные олигархи могут все же предпочесть остаться на Кипре или в Нидерландах, пока у них еще есть возможность. Однако, действуя логически, мы должны ожидать массового возвращения офшоров в Россию. Будем ждать и смотреть на результаты.