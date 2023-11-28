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В Госдуме рассмотрят проект о выплатах 15 000 к рублей родителям школьников к 1 сентября
Законопроект, предусматривающий право на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года.

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Законопроект, инициированный Заксобранием Ленинградской области и направленный на рассмотрение в Государственную Думу, предусматривает установление права на ежегодную денежную выплату в связи с началом учебного года. Согласно предложению, на каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет будет выделяться сумма в размере 15 000 рублей.

В документе отмечается, что предполагается регулярная индексация данной выплаты, что позволит сохранить её покупательную способность в соответствии с текущими экономическими условиями. Этот шаг направлен на обеспечение стабильности и поддержки семей в период начала нового учебного года.

Согласно информации от РИА Новости, данный проект представляет собой стратегическую инициативу, нацеленную на обеспечение дополнительной материальной поддержки для родителей и опекунов, способствуя обеспечению благоприятных условий для образования и развития молодого поколения.

#госдума #денежная выплата #заксобрание #учебный год
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