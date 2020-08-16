Nvidia запустила обратный отсчет перед анонсом RTX 3000
На официальном сайте Nvidia появился обратный отсчет оставшегося времени до презентации. 1 сентября в 19:00 по мск Nvidia представит новое поколение топовых видеокарт.
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Давайте разберем, что из себя будет представлять новое поколение видеокарт от Nvidia. RTX 3080 получит 10 Гбайт видеопамяти, RTX 3080 Ti получит 20 Гбайт видеопамяти.
А вот скрин флагманской видеокарты RTX 3090, который уже слили в интернет, двух-чиповый монстр получит 24 Гбайт GDDR6-X видеопамяти, в 20 ГГц.
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Я думаю, тут у многих возникнет вопрос, а каково будет энергопотребление у этих видеокарт? Уже стало известно, что у флагманской RTX 3090, будет применяться питание 3 по 8-pin. Это говорит о том, что видеокарта будет потреблять более 500 Вт. О младших версиях пока что точной информации об энергопотребление нет.
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В общем все новости сейчас говорят о том, что новые видеокарты станут значительно мощнее. А RTX 3090 с такой мощностью, уж поверьте, с легкостью потянет 4k плюс 120 fps в любой игре, и будет стоить как "крыло от самолета". Ну а мы в скором времени подробно узнаем, что из себя представляют новое поколение видеокарт от Nvidia.
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