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Приветствую Overclokers! Я уже писал у вас статью про свой компьютер в столе и сегодня хочу показать вам свой новый проект.

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Самый компактный и тонкий Компьютер в столе, что я делал.

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У него был уголок из которого он хотел сделать себе компактный, игровой сетап.

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Габариты этой площади 93 на 160 см.

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Пожелания клиента:

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Габариты стола 92 на 65 см.

Внутри должно поместиться хорошее железо, с жидкостной системой охлаждения.

Два радиатора по 360 мм.

Столешницу обтянуть цельным куском кожи.

На передней части столешницы два USB 3.0 и полноценный картридер.

Сзади еще добавить шестнадцать USB 3.0

Цвет черный матовый, красные полоски на ножках.

Добавить на столешницу док с кнопками.

Первая кнопка включает блок питания, вторая кнопка включает сам ПК, а остальные четыре кнопки для управления освещением в его комнате.





Я изготовил столешницу, по габаритам это 92 на 65 см.

Столешница с механизмом, стекло умеет подниматься и опускаться, чтобы легко заменить или обслужить комплектующие.





Изготовил направляющие для механизма и кожухи.

Придумал, как сделать съемный док с кнопками.

Основание будет крепиться за нижнею часть столешницы, а кабели от кнопок пустим через внутренний кабель-канал. Клиент сможет легко заменить кнопки, если ему захочется чего-то нового.

Самое сложное это основание.

Минимальная площадь, но все должно поместится внутрь и хорошо охлаждаться.

1 и 2 это радиаторы по 360 мм, для охлаждения процессора и видеокарты.

3 и 4 это лотки под SSD и HDD.

5 это кожух для блока питания, Wi-Fi модуля, синхронизатора кабелей и контроллеров.

6 это фальш панель с материнской платой и видеокартой.



Я решил сделать двойное дно, чтобы сделать кабель-менеджмент и спрятать все кабели.

Допустим в области питания 24 pin мы вырезаем кабель-канал и кабель прячем внутрь.

И так я делаю с каждым кабелем, что будет в этом компьютере, именно так получится создать чистоту и порядок внутри.

В самом основании много вентиляции.

Под материнской платой и видеокартой вдув холодного воздуха внутрь и по бокам, шесть кулеров отвечают за выдув горячего.

На изготовление ушло 25 дней.



Я поменял геометрию ножек в этой ревизии и добавил новую фишку.

Вставка в центре ножки теперь подсвечивается. Вживую, в темноте смотрится необычно, но мне по душе когда подсветки нет вообще.



Сами вставки я теперь делаю на магнитах и они съемные, их можно быстро заменить и обновить дизайн своего стола.

Изготовил черный стол, через год когда он тебе уже приелся, ты снял вставку в ножке и поменял ее на любую другую, тем самым легко обновил дизайн своего стола.





На передней части столешницы я установил два USB 3.0 и полноценный картридер.

И кнопочки для включения ПК и управление освещение в комнате, как и хотел мой товарищ.

Столешница обтянута цельным куском кожи, без единого стыка. На ощупь получился очень приятный столик.

Стол черного, матового цвета, на ножках красные полоски.

Угол наклона столешницы можно изменять.



Столешница поднимается и ты получаешь доступ ко всем комплектующим, их легко можно заменить или обслужить. Все сделано для максимального удобства.

Кронштейн изготовил под один монитор, он позволяет двигать монитор во всех плоскостях и не занимает место на столешнице.

Техническая часть.

Внутри установлен i9 9900K на материнской плате MSI Z390 GAMING PRO CARBON.

Для охлаждения процесора используется Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT.

В AIDA 64 я получил 73-78 градусов, при самом тихом режиме работы кулеров.

Стеклянная столешница во время пиковой нагрузки на систему "нагрелась" до 27 градусов.



Шум при пиковой нагрузке (я одновременно включал AIDA64 и FurMark) составлял 35-38 дб.

Расстояние 40 см от стола.

Стол доставлен к новому владельцу домой.



Вот его сетап на данный момент.

Скоро в этот уголок он установит дополнительное освещение, поменяет кресло и добавит полочек под девайсы.

Тут установлена штора с электроприводом.



На этом все, спасибо за внимание!

Моя почта: advertisingfosters@gmail.com