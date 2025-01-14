Остановка поставок газа вынудила приостановить деятельность большинства предприятий, за исключением пищевой промышленности.

Проблема с поставками российского газа привела к закрытию ряда заводов в Приднестровье. Об этом заявил премьер-министр Александр Розенберг, подчеркнув, что ситуация в регионе стала критической. Остановка поставок газа вынудила приостановить деятельность большинства предприятий, за исключением пищевой промышленности.

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В условиях энергетического кризиса руководство Приднестровья приняло решение о приоритетном распределении ресурсов. По словам Розенберга, первоочередное обеспечение получили население, система здравоохранения и социального обеспечения.

Для некоторых предприятий введён ночной режим работы. Среди этих предприятий — «Софтшуз», «Интерцентр Люкс», ЗАО «Электромаш» и другие.

Главным источником электроэнергии в регионе остается Молдавская ГРЭС, которая вырабатывает около 90% всей электроэнергии. После сокращения поставок газа из РФ и ограничения транзита через Украину, станции пришлось перейти на использование угля. Однако, как отмечает эксперт компании «Уралэнерготел» Наталья Высоковская, такая мера является временной, и республика не сможет долго обходиться без российских энергоресурсов.

Ранее, 28 декабря 2024 года, российский «Газпром» официально объявил о прекращении поставок газа в Приднестровье с 1 января 2025 года, ссылаясь на невыполнение платежных обязательств со стороны «Молдовагаз».