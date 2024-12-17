Для России подорожание какао сказывается на цене шоколада и конфет. В РФ цены на шоколад за год увеличились на 20%.

В декабре 2024 года мартовский фьючерс на какао достиг рекорда — 11 822 долларов за тонну. Это продолжение тренда роста, начавшегося в начале года. За 2024 год цены на какао подскочили почти в три раза.

Основные причины этого роста — проблемы с урожаем в Западной Африке и рост спроса на шоколад в развивающихся странах.

Рост потребления шоколада в Азии и Африке усиливает давление на и без того ограниченные запасы. Производители шоколада, такие как Nestle и Barry Callebaut, уже предупреждают о дальнейшем росте цен на свою продукцию.

Западная Африка, производящая около 70% мирового какао, столкнулась с аномальными дождями и вспышками болезней растений. Например, общее количество осадков в регионе с мая превысило средний показатель за последние 30 лет более чем вдвое.

Для России подорожание какао сказывается на цене шоколада и конфет. В РФ цены на шоколад за год увеличились на 20%. Это также связано с удорожанием других ингредиентов, таких как пальмовое масло, и ослаблением рубля.

Новый закон ЕС, вступающий в силу в конце 2024 года, обязывает производителей какао документально подтверждать отсутствие вырубки лесов при производстве сырья. Это усложняет логистику и увеличивает издержки для поставщиков, что также влияет на рост цен.