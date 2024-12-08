Изначально картина оценивалась в $1,2 млн, но в процессе торгов цена значительно возросла.

На аукционе Ketterer Kunst в Берлине была продана картина известного американского художника Роберта Раймана. Полотно под названием «General 52″ x 52″ представляет собой минималистичный белый холст в белой рамке. Эта работа современного искусства была оценена в $1,4 млн, что в переводе на рубли составляет около 138 млн.

Изначально картина оценивалась в $1,2 млн, но в процессе торгов цена значительно возросла. Имя нового владельца произведения аукционеры предпочли оставить в тайне.

Картина была написана в 1970 году. Роберт Райман, известный своими экспериментами в живописи, применил для создания этого полотна эмалевые краски, которые обычно используются для металла. Однако художник нанес их на хлопковый холст, что сделало покрытие крайне хрупким.

С годами это произведение стало настолько уязвимым, что его нельзя трогать или выставлять без риска повреждений. Представитель аукционного дома подчеркнул: «Материал очень чувствителен, и любое воздействие может уменьшить ценность работы». Именно поэтому картина остается у аукционного дома и не будет отправлена покупателю.

Роберт Райман, родившийся в 1930 году в США, начинал как джазовый пианист и не имел художественного образования. Его увлечение живописью началось случайно, когда он работал охранником в Музее современного искусства в Нью-Йорке. С 1950-х годов Райман начал активно заниматься искусством и стал известен как представитель минимализма и абстрактного экспрессионизма.