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Финансовый портфель
Турция в 2024 году сократила поставки мандаринов в Россию на 20%
На розничных полках цены могут достигать 200–370 рублей за килограмм в зависимости от региона и сорта.

Турция, являясь одним из крупнейших поставщиков мандаринов в Россию, за первые десять месяцев 2024 года значительно сократила объемы экспорта. Согласно данным турецкой статистической службы, которые приводит РИА Новости, поставки снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Турции и Испании в этом году из-за неблагоприятной погоды сократились урожаи цитрусовых. Это привело к перераспределению поставок — часть производителей ориентируется на европейский рынок, оставляя меньшие объемы для России.

С января по октябрь 2024 года Турция экспортировала в Россию 161,3 тысячи тонн мандаринов, что заметно меньше, чем 202,3 тысячи тонн за аналогичный период 2023 года. Примечательно, что в летние месяцы (с июня по сентябрь) поставки вовсе отсутствовали. Для сравнения, в 2023 году в это время отправлялись небольшие партии.

Возобновление поставок произошло лишь в октябре, однако объемы составили всего 35,2 тысячи тонн. Это почти на 30% меньше, чем в октябре 2023 года.

Средняя стоимость тонны мандаринов уже выросла на 4,9% за последнюю неделю. На конечную цену влияет снижение курса рубля, рост логистических расходов и торговая наценка. Например, на розничных полках цены могут достигать 200–370 рублей за килограмм в зависимости от региона и сорта.

Аналогичные тенденции наблюдаются в российско-финской торговле. За первые девять месяцев 2024 года общий объем торговли между странами снизился на 31%, составив 960,6 миллиона евро. Импорт российских товаров в Финляндию упал на 25% (до 685,5 миллиона евро), а экспорт из Финляндии уменьшился в 1,7 раза, достигнув 275,1 миллиона евро.

Несмотря на сокращение поставок из Турции, разнообразие источников, включая Марокко, ЮАР и Китай, должно компенсировать дефицит. Абхазия также внесет свой вклад, хотя её доля на рынке традиционно невелика.

#россия #турция #финляндия #экспорт #торговля #импорт #логистика #мандарины #урожай цитрусовых #цены на фрукты
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