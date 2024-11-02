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Финансовый портфель
FT: меньшее количество больничных дней среди работников могло предотвратить спад экономики Германии
Если тенденция продолжит расти, это негативно отразится на развитии экономики страны в 2024 году.

Экономика Германии оказалась под давлением из-за высокого уровня больничных дней, оформленных работниками в 2023 году. Как сообщает Financial Times (FT), если бы ситуация с больничными была менее напряжённой, немецкая экономика могла бы продемонстрировать рост, а не сокращение.

В 2023 году средняя продолжительность больничного листа в Германии достигла 19,4 дня, по данным крупнейшего медицинского страхового фонда страны, Techniker Krankenkasse. FT отмечает, что такой показатель выделяет Германию на фоне других стран Европы, указывая на высокий уровень заболеваемости и частые пропуски работы. В результате, это негативно сказалось на экономическом развитии: вместо ожидаемого роста на 0,5%, немецкая экономика продемонстрировала спад на 0,3%.

Мнения относительно причин роста количества больничных дней в Германии разделились. С одной стороны, представители немецких работодателей указывают на молодых сотрудников, обвиняя их в недостаточной вовлечённости и, как они считают, уклонении от обязанностей. Руководители компаний утверждают, что молодые работники не осознают усилия, которые прикладывают компании для обеспечения конкурентоспособности и стабильности доходов. С другой стороны, увеличение числа больничных может быть связано с общими изменениями в отношении к трудовой этике, а также с высокими уровнями стресса и психологического давления, на которые указывают многие эксперты.

Высокий уровень больничных дней оказывает не только локальное, но и региональное влияние. Как отмечает Bloomberg, Германия, исторически служившая экономическим двигателем Европы, сталкивается с серьезными вызовами. Падение устойчивости немецкой экономики в условиях замедляющегося роста может затронуть весь европейский регион, поскольку Германия на протяжении десятилетий была опорой для стран Евросоюза, помогая им преодолевать экономические кризисы. 

Некоторые экономисты напоминают, что Германия уже сталкивалась с похожими проблемами после объединения в 1990 году, когда экономический рост замедлился, а уровень безработицы возрос. Этот период также получил символичное название «больного человека Европы», позже переосмысленное в контексте 2000-х годов, когда итальянская экономика временно обогнала Германию по темпам роста.

Если тенденция роста числа больничных дней продолжится, экономическое состояние Германии может ухудшиться. В таких условиях страна рискует столкнуться с замедлением роста, снижением производительности и ростом нагрузки на социальные и медицинские системы.


#экономика германии #экономический кризис в европе #экономический спад #techniker krankenkasse #больничные дни #молодые сотрудники #немецкие работодатели #стресс на работе #трудовая этика #уровень заболеваемости
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