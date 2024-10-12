Раньше Apple не разрешала менять адрес электронной почты аккаунта Apple ID, хоть иногда и скрывала его от посторонних. Чтобы изменить почту от аккаунта, пользователям приходилось удалять используемый адрес, выбирать другой и проходить процедуру проверки.

В новой бета-версии iOS 18.1 появилась долгожданная возможность, которая значительно упростит работу с аккаунтами Apple ID — пользователи теперь могут назначить «основной» адрес электронной почты прямо в приложении «Настройки». Эта функция важна, так как именно основной адрес будет отображаться для других людей при совместной работе над документами, отправке календарных приглашений и в других взаимодействиях.

До появления iOS 18.1 пользователи сталкивались с рядом ограничений при управлении своим Apple ID. Например, изменить основной адрес электронной почты было невозможно: Apple жестко привязывала его к аккаунту, и для замены требовались сложные манипуляции. Раньше, чтобы изменить электронную почту, приходилось сначала удалять старый адрес, а затем добавлять новый и проходить верификацию.

Теперь, с релизом iOS 18.1, процесс стал проще и удобнее. В пару касаний в настройках можно установить новый основной адрес и продолжать пользоваться аккаунтом без необходимости его полного удаления или создания нового. Более того, это нововведение позволяет изменять не только внешний адрес электронной почты, но и адреса с доменами iCloud.com и me.com, что особенно удобно для пользователей экосистемы Apple.

Одним из ключевых преимуществ этой функции является то, что теперь пользователи могут легко управлять своими учетными записями без необходимости удалять старый адрес. Это особенно полезно для тех, кто часто использует Apple ID в работе, ведь можно, например, обновить контактные данные и при этом сохранить все ранее установленные настройки и доступы.

До выхода этой версии ОС Apple не разрешала изменять, удалять или отключать основной адрес электронной почты, связанный с iCloud. На данный момент функция доступна в бета-версии iOS 18.1, но общий релиз операционной системы ожидается к концу октября.