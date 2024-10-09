Накануне доступ к мессенджеру Discord был ограничен в России в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, сообщал Роскомнадзор.

Мессенджер Discord уже давно стал центром внимания в связи с нарушениями российского законодательства. Несмотря на ограничение доступа к платформе в России, она продолжает распространять запрещенную информацию, которая способствует совершению серьезных уголовных преступлений. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Недавно Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Discord на территории России. Причиной этого стали неоднократные нарушения мессенджером требований, направленных на предотвращение использования платформы в террористических и экстремистских целях. Российские власти обеспокоены тем, что мессенджер предоставляет преступникам благоприятные условия для уклонения от правосудия.

Александр Хинштейн в своем Telegram-канале подчеркнул, что Discord, первоначально созданный для геймеров, с течением времени превратился в анонимное сообщество. Эта анонимность, по мнению депутата, способствует созданию благоприятных условий для сокрытия преступной деятельности. Основная проблема заключается в том, что Discord отказывается выполнять требования российского законодательства, в частности, отказ от подтверждения номеров телефонов при регистрации пользователей.

Хинштейн отметил, что такая практика схожа с методами, применяемыми в даркнете, где преступники могут безнаказанно совершать свои действия благодаря анонимности. Discord, по его словам, стал площадкой для деятельности мошенников и других преступников, которые используют платформу для реализации своих незаконных целей.

Особое внимание депутат обратил на детскую и подростковую аудиторию, которая составляет значительную часть пользователей Discord. Платформа является популярной среди геймеров, что делает ее привлекательной для преступников. Они используют анонимность сервиса для вербовки подростков в свои криминальные сети.

"Преступники вовлекают несовершеннолетних в распространение наркотиков, внушая им идею о нормальности их употребления", — добавил Хинштейн. Также депутату известно о случаях вовлечения молодежи в экстремистские организации и террористические группы. Преступники активно используют Discord для манипулирования детьми и подростками, склоняя их к совершению преступлений.

В контексте растущих угроз, связанных с использованием Discord, было предложено заменить образовательные функции этой платформы российскими аналогами. По словам Хинштейна, уникальных функций, которые бы невозможно было воспроизвести в отечественных сервисах, у Discord нет. Это позволит уменьшить риски для российской молодежи и предотвратить возможные негативные последствия использования зарубежных мессенджеров.