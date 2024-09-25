Согласно свежим данным, Ryzen 7 9800X3D может появиться на прилавках уже в октябре. Что интересно, старшие модели Ryzen 9 9000X3D выйдут лишь в начале следующего года по причине того, что в них будут реализованы некие изменения.

AMD готовит к выпуску новый процессор для геймеров — Ryzen 7 9800X3D, который, по последним слухам, может выйти уже в октябре этого года. Однако он станет временно единственной моделью в своём поколении, что вызвало немало вопросов у пользователей и экспертов. Старшие модели серии Ryzen 9 9000X3D появятся только в начале следующего года.

Компания AMD ранее уже анонсировала, что в серии процессоров Ryzen 9000X3D будут реализованы значительные улучшения. Однако до сих пор не было детализировано, в чём конкретно они будут заключаться. Разрыв между выходом моделей может свидетельствовать о том, что изменения действительно масштабные.

Есть предположение, что после не совсем удачного старта серии Ryzen 9000 компания решила увеличить объём кэш-памяти 3D V-Cache для старших процессоров, что должно заметно повысить их производительность в играх и многозадачных приложениях. Это новшество, скорее всего, станет ключевым преимуществом игровых процессоров AMD следующего поколения.

Технология 3D V-Cache уже была применена в процессорах серии Ryzen 7000X3D и продемонстрировала отличные результаты в играх. Благодаря большему объёму кэш-памяти, процессор может быстрее обрабатывать данные.

Интересно, что пока невозможно с точностью предсказать, насколько Ryzen 7 9800X3D будет быстрее своих предшественников — процессоров серии Ryzen 9000 и Ryzen 7000X3D. Однако очевидно, что новинки AMD будут ориентированы на улучшение игровой производительности.