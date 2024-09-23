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Финансовый портфель
TSMC и Samsung обсудили проекты производства микросхем в ОАЭ стоимостью свыше 100 млрд долларов
Недавно руководители TSMC посетили ОАЭ и рассказали о производственном комплексе, который по своим характеристикам сопоставим с некоторыми из крупнейших и самых современных предприятий компании на Тайване.

TSMC и Samsung Electronics рассматривают возможность реализации крупных проектов по производству полупроводников в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Обсуждения, которые могут привести к созданию современных производственных мощностей, оцениваются в сумму, превышающую 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о создании производственного комплекса, который будет сравним по своим масштабам и технологическим возможностям с крупнейшими предприятиями компании на Тайване. Внедрение таких технологий позволит ОАЭ стать важным игроком на мировом рынке полупроводников.

Основной интерес к расширению на Ближний Восток связан с желанием диверсифицировать географию производства и снизить зависимость от азиатских заводов, особенно на фоне нестабильной мировой обстановки.

Не менее активно рассматривает перспективы работы в ОАЭ и южнокорейская компания Samsung Electronics. По сообщениям The Wall Street Journal, высокопоставленные представители компании уже посетили ОАЭ, чтобы обсудить возможность создания крупного предприятия по производству микросхем. Несмотря на то, что проект находится на ранней стадии обсуждения, его потенциал вызывает большой интерес. Однако эксперты указывают на возможные технические трудности, которые могут замедлить реализацию планов.

Одной из ключевых фигур в реализации этих амбициозных проектов станет суверенный фонд развития Mubadala, базирующийся в Абу-Даби. Согласно предварительным условиям, обсуждаемым сторонами, финансирование проектов по строительству заводов будет осуществляться при поддержке ОАЭ, что обеспечит экономическую стабильность и долгосрочную выгоду для всех участников.

Цель данных инвестиций со стороны ОАЭ — не только увеличение доли на мировом рынке производства микросхем, но и содействие снижению стоимости полупроводников, сохраняя при этом высокую рентабельность для производителей.

Если планы TSMC и Samsung будут реализованы, это станет серьёзным шагом для глобальной полупроводниковой отрасли. На фоне мирового дефицита микросхем, вызванного пандемией и геополитическими потрясениями, новые производственные мощности могут существенно улучшить ситуацию с поставками и поспособствовать стабилизации цен.

ОАЭ, стремясь занять важное место в высокотехнологичной индустрии, видит в этих проектах долгосрочные перспективы. Страна намерена использовать свои экономические ресурсы и стратегическое расположение, чтобы привлечь крупнейших мировых игроков в сферу технологий.

Несмотря на обсуждения, официальные заявления компаний пока остаются сдержанными. Представители TSMC сообщили, что они всегда готовы к конструктивным диалогам, способствующим развитию полупроводниковой индустрии. Однако в настоящий момент компания сосредоточена на своих текущих глобальных проектах и не планирует раскрывать новые инвестиционные планы.

Со стороны Samsung также пока не поступило конкретных заявлений по поводу обсуждаемых проектов. Тем не менее, интерес компании к расширению присутствия в ОАЭ подтверждается недавними визитами её руководства.

#технологии #полупроводники #tsmc #инвестиции #производство #оаэ #микросхемы #samsung electronics #the wall street journal #mubadala
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