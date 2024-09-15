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Компания AMD начала скрывать часть надписей на коробках с процессорами Ryzen чёрной наклейкой
Оказалось, что это сделано ради Китая.

Компания AMD оказалась в центре обсуждений из-за своих решений в отношении упаковки процессоров Ryzen, где часть надписей скрыта под чёрной наклейкой. Этот шаг был предпринят специально для китайского рынка, что вновь привлекло внимание к теме глобальной цензуры и адаптации продуктов для различных регионов.

Последний пример таких изменений — процессор Ryzen 5 7600X3D, который должен выйти на рынок Китая 20 сентября. На его упаковке наклейкой скрыто упоминание Тайваня, что связано с действующими в Китае законами. Согласно китайской политике, упоминания Тайваня как отдельного региона считаются неприемлемыми. Под наклейкой, впрочем, ничего необычного нет — там перечислены страны и регионы, в которых AMD производит или распространяет свои процессоры: США, Германия, Сингапур, Китай, Малайзия и Тайвань.

Интересно отметить, что это не первый случай, когда AMD прибегает к таким действиям. Ранее с крышек процессоров уже убиралось упоминание Тайваня. Однако текущая ситуация привлекает внимание тем, что Ryzen 5 7600X3D первоначально был выпущен как эксклюзив для США, что делает его экспорт в Китай особенно интересным. Эксклюзивность быстро исчезла, но наклейки, по всей видимости, будут присутствовать на всех версиях процессора, поставляемых по всему миру.

AMD не единственная компания, которая вынуждена учитывать требования китайского законодательства. Разработчики игр, например, часто адаптируют свои проекты для выпуска в Китае, чтобы избежать блокировки или цензуры. Кинокомпании также изменяют постеры, трейлеры и даже сцены фильмов ради китайского проката. Подобные шаги становятся нормой для компаний, стремящихся выйти на один из крупнейших мировых рынков.

#amd #китай #тайвань #цензура #ryzen 5 7600x3d #упаковка #адаптация продуктов #глобальный рынок #китайское законодательство #процессоры ryzen
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