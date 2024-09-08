Предзаказы на автомобиль начнут принимать с 13 сентября, реальные продажи в салонах (продавать машину будут через дилерские центры Tank) стартуют 7 октября. Машину предложат в единственной топовой комплектации по цене 6,8 млн рублей.

На российском рынке дебютировал полноразмерный гибридный кроссовер Wey 07. Официальные продажи начнутся 7 октября, а предзаказы будут приниматься с 13 сентября. Автомобиль предлагается только в одной топовой комплектации по цене 6,8 миллиона рублей.

Wey 07 имеет размерности 5156 мм в длину, колесную базу 3050 мм и клиренс в 180 мм. Уютно разместив до шести пассажиров в трех рядах сидений. Под его капотом притаился 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с., синергично сочетающий свои усилия с двумя электромоторами, обеспечивая полный привод. Вся сила гибридной установки достигает 517 л.с., а емкость аккумулятора составляет 42,5 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет 201 км, в то время как общий — 1140 км по циклу NEDC.

Салон автомобиля излучает атмосферу роскоши: кресла из кожи Nappa, комфортабельные передние сиденья, медиасистема с 14-дюймовым экраном, 25-дюймовый проекционный дисплей и акустическая система с 16 динамиками.

Безопасность на борту Wey 07 также является приоритетом. Автомобиль оснащен множеством систем активной и пассивной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и интеллектуальный ассистент вождения.

Кроме того, в Wey 07 предусмотрены различные высокотехнологичные функции, такие как система беспроводной зарядки для смартфонов, доступ к интернету и поддержка популярных медиаплатформ.