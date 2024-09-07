В 2019 году, в момент своего дебюта, он стал самым мощным Focus в истории. Автомобиль получил 2,3-литровый бензиновый мотор Ecoboost мощностью 280 л.с. и механическую коробку передач, а привод — передний. До 100 км/ч машина разгоняется за 5,7 секунды.

В Россию прибыл новый хэтчбэк Ford Focus ST. Этот автомобиль оснащен 280-сильным двигателем. Однако стоит отметить, что полноприводной системы у него нет. Дилер из Владивостока представил актуальную модель Ford Focus ST, которая дебютировала в 2019 году и моментально завоевала признание как самый мощный Focus в истории. Под капотом находится 2,3-литровый бензиновый мотор Ecoboost, работающий в паре с механической трансмиссией и передним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,7 секунды.

Ford Focus ST также оснащен передним дифференциалом с электронным управлением и несколькими режимами работы электроники: Normal, Slippery/Wet и Sport. Длина хэтчбэка составляет 4378 мм, а колесная база — 2700 мм. В 2022 году Ford объявил о намерении прекратить производство модели Focus к 2025 году, объяснив это изменением потребительских предпочтений в пользу кроссоверов.

Напомним, что ранее в Россию поступил Volkswagen Golf R, который является прямым конкурентом Ford Focus ST.

Несмотря на отсутствие полного привода, Ford Focus ST предлагает внушительные характеристики, которые могут удовлетворить даже самых требовательных автолюбителей. Передний дифференциал с электронным управлением значительно улучшает сцепление с дорогой, позволяя водителю уверенно чувствовать себя в поворотах и на скользком покрытии. Режимы работы электроники дают возможность адаптировать поведение автомобиля под разные условия, что особенно ценно во время изменения погоды.

Салон Ford Focus ST выполнен с акцентом на спортивный стиль и эргономику. Яркие акценты на приборной панели, комфортные спортивные сиденья и современная мультимедийная система делают каждую поездку незабываемой. Автомобиль также предлагает множество технологий безопасности, что делает его не только быстрым, но и надежным выбором для повседневного использования.

Конкуренция с Volkswagen Golf R добавляет дополнительный интерес к Ford Focus ST. Оба автомобиля предлагают уникальные преимущества, и выбор между ними может зависеть от личных предпочтений водителя. В ближайшие годы стоит ждать изменения в сегменте хэтчбеков, особенно в свете перехода производителей на более экологичные модели и изменяющиеся вкусы автолюбителей.