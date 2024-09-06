Под брендом Scout будут выпускать внедорожники и пикапы на новом заводе в США. Они получат новую платформу и исключительно электрическую трансмиссию.

Volkswagen анонсировал возвращение обновленного бренда Scout, который впервые появится на рынке спустя 44 года после завершения производства Scout II. Под брендом Scout в США будут производить внедорожники и пикапы, использующие новую платформу и исключительно электрическую систему привода.

Volkswagen стремится вернуться к истокам, возрождая бренд Scout, который в прошлом олицетворял дух приключений и надежности. С тех пор как последний Scout II покинул конвейер, изменился не только автомобильный рынок, но и предпочтения потребителей. Новые модели намерены объединить традиции Scout с современными технологиями, что сделает их привлекательными как для любителей активного отдыха, так и для городских жителей.

Производимые в США внедорожники и пикапы Scout будут построены на новой платформе, разработанной с акцентом на электроэнергетические системы, что отражает глобальный тренд к устойчивым и экологически чистым транспортным средствам. Ожидается, что на премьере 24 октября будут представлены модели, способные удовлетворить потребности самых различных клиентов — от фермеров до городских исследователей.