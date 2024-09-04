Анонс новинки состоится 10 октября.

Один из концептов «роботакси» / © electrek

Tesla собирается представить свое ожидаемое роботакси (Robotaxi) на пресс-конференции в Warner Bros. в Лос-Анджелесе, сообщает Bloomberg.

Мероприятие состоится 10 октября, что подтвердили анонимные источники, которые просили не раскрывать их имена из-за конфиденциальности информации. Именно на этой площадке были сняты культовые фильмы о Бэтмене и популярный сериал «Друзья».

Tesla перенесла презентацию Robotaxi, которая изначально должна была пройти 8 августа, из-за просьб Маска изменить дизайн. Также компании потребовалось дополнительное время для создания прототипов, которые будут представлены на мероприятии.

Генеральный директор Tesla Илон Маск и представители Warner Bros. пока не отреагировали на запросы о комментариях. По данным аналитиков, Robotaxi может значительно снизить стоимость поездок, повысив доступность такси для широкой аудитории.