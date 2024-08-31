Девин Финзер (Devin Finzer) назвал полученное от SEC уведомление Wells «бряцанием оружием со стороны регулирующих органов, которые вторглись на неизведанную территорию».

Американский регулирующий орган обвиняет маркетплейс OpenSea в торговле незарегистрированными финансовыми инструментами. Девин Финзер охарактеризовал уведомление Wells от SEC как «пугалку со стороны властей, которые вторглись на новый рынок». Он выразил опасение, что это может иметь серьезные последствия и заставить создателей NFT отказаться от своей практики в цифровом искусстве.

«OpenSea получила уведомление Wells от SEC. Регулятор угрожает подачей иска, утверждая, что торгуемые на нашей платформе NFT являются ценными бумагами. Мы потрясены тем, что SEC приняла такие решительные меры против нашей платформы и ее создателей», — отметил Финзер в своей публикации в X. Он добавил, что компания намерена защищать права цифровых художников и предоставит $5 млн на покрытие судебных расходов для разработчиков NFT, которые могут также получить подобное уведомление. В начале года Финзер упоминал о возможной продаже компании из-за снижения ее доли на рынке NFT.

Финзер также подчеркнул, что у OpenSea есть четкая структура и механизмы обеспечения законности операций на платформе, и они готовы сотрудничать с регулятором для разъяснения существующих недоразумений. По его словам, NFT представляют собой уникальные цифровые активы, а не финансовые инструменты, и пользователям следует понимать, что территория цифрового искусства требует особого подхода и регуляторного осмысления.

Многие участники рынка выразили поддержку OpenSea, указывая на необходимость более ясной правовой базы для криптоактивов и NFT. Некоторые эксперты считают, что действия SEC могут замедлить развитие инновационных технологий и поставят под угрозу будущее креативности в цифровом сфере. Это также может негативно сказаться на развивающейся экосистеме, где современные художники ищут новые способы самовыражения и монетизации своего творчества.

Предприниматели и художники теперь надеются на более конструктивный диалог с властями, чтобы создать законные и безопасные условия для торговли в пространстве NFT. В условиях растущей неопределенности они стремятся найти баланс между соблюдением стандартов и поддержкой творческих инициатив.