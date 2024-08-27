На данный момент минимальная сумма туристического налога, который введут в 2025 году, составляет 100 рублей.

Российский союз туриндустрии обратился с призывом отказаться от минимальной суммы туристического налога, как сообщает РБК.

На сегодняшний день размер минимального туристического налога, запланированного к введению в 2025 году, составляет 100 рублей. РСТ предложил изменить формулу его расчета, исключив нижний порог и оставив лишь верхнюю границу в виде процента. В союзе подчеркнули, что порой нижняя граница значительно превышает верхнюю, что становится дополнительным бременем для бизнеса.

Ранее президент РСТ Юрий Барзыкин, в беседе с «Лентой.ру», поделился размышлениями о новом налоге и его особенностях в регионах, указав на возникшие проблемы. Он отметил, что любое муниципальное образование в России, даже если оно не имеет признаков туристического направления, вправе ввести этот налог.

В таком контексте, предложенная инициатива Российского союза туриндустрии (РСТ) представляется вполне обоснованной. Минимальный туристический налог, установленный в размере 100 рублей, действительно может оказать давление на предприятия сферы гостеприимства, особенно в регионах, где туризм не является основным источником дохода. Соответственно, отказ от минимальной суммы налога и переход к более гибкой модели расчета позволят снять неоправданные финансовые нагрузки с бизнеса, что в свою очередь может способствовать его устойчивому развитию.

Юрий Барзыкин также акцентировал внимание на том, что риск введения налога в муниципалитетах без развитой туристической инфраструктуры создает дополнительные сложности. Это может привести к ситуации, когда малые гостиницы и другие объекты сервиса становятся заложниками налоговых поборов, не получая взамен должного уровня поддержки. Поэтому важно учитывать реальную картину на местах и адаптировать налоговые механизмы под нужды конкретных регионов.