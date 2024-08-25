Команда Яндекса представила новое обновление для своего сервиса «Яндекс.Погода», которое включает в себя технологию OmniCast. Эта инновационная функция способна обрабатывать данные как от профессиональных, так и от любительских метеостанций. По информации пресс-службы, это позволило сервису значительно чаще получать данные о температуре, увеличив точность прогноза для отдельных городских кварталов в 36 раз.
OmniCast – это часть системы «Метеум», которая использует разнообразные данные для формирования прогнозов, включая информацию от радаров, спутников и наземных метеостанций. Важно отметить, что метеостанции расположены неравномерно, что затрудняет прогнозирование. OmniCast использует данные любительских метеостанций, которые располагаются повсюду и передают информацию каждые пять минут, в отличие от профессиональных, которые делают это каждые три часа. Это и обеспечило более частый доступ к актуальным данным и обновление прогнозов.
Нейросети OmniCast рассчитывают температуру с учетом прогноза «Метеума» и особенностей местности, что позволяет пользователям получать точные прогнозы для участков размером 500 на 500 метров.