Разработчики внедрили технологию OmniCast, которая учитывает данные как профессиональных, так и любительских метеостанций. Как отметили в пресс-службе, благодаря этому сервис стал в 36 раз чаще получать данные о температуре и давать более точный прогноз для каждого городского квартала.

Команда Яндекса представила новое обновление для своего сервиса «Яндекс.Погода», которое включает в себя технологию OmniCast. Эта инновационная функция способна обрабатывать данные как от профессиональных, так и от любительских метеостанций. По информации пресс-службы, это позволило сервису значительно чаще получать данные о температуре, увеличив точность прогноза для отдельных городских кварталов в 36 раз.

OmniCast – это часть системы «Метеум», которая использует разнообразные данные для формирования прогнозов, включая информацию от радаров, спутников и наземных метеостанций. Важно отметить, что метеостанции расположены неравномерно, что затрудняет прогнозирование. OmniCast использует данные любительских метеостанций, которые располагаются повсюду и передают информацию каждые пять минут, в отличие от профессиональных, которые делают это каждые три часа. Это и обеспечило более частый доступ к актуальным данным и обновление прогнозов.

Нейросети OmniCast рассчитывают температуру с учетом прогноза «Метеума» и особенностей местности, что позволяет пользователям получать точные прогнозы для участков размером 500 на 500 метров.