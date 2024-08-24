Речь идет о содержании многоквартирных домов, уборке подъездов, а также текущем ремонте. Соответствующий проект подготовила рабочая группа по совершенствованию законодательного регулирования Госдумы, уточнил депутат. При этом индексация не должна превышать уровень инфляции, пояснил Кошелев. Предполагается, что управляющие компании пропишут новые правила в договорах управления.

По словам Владимира Кошелева, легитимизация ежегодной индексации стоимости жилищных услуг в России позволит избежать резких скачков цен на услуги, что в свою очередь сделает их более предсказуемыми и доступными для населения.

Индексация будет основываться на инфляционных показателях и изменениях в расходах на содержание многоквартирных домов, что сделает ее более обоснованной и прозрачной. Это также создаст стимулы для управляющих компаний улучшать качество предоставляемых услуг, так как стабильное финансирование позволит им своевременно проводить необходимые работы.

Важно отметить, что такая инициатива требует всестороннего анализа и обсуждения, так как от ее реализации зависит благосостояние миллионов граждан. Наравне с предложением индексации, необходимо также обратить внимание на механизмы контроля за расходованием средств, чтобы гарантировать, что каждый рубль будет использован с пользой для жильцов и их комфорта. Этот шаг может стать важным элементом в реформировании системы ЖКХ в России.

Рабочая группа Госдумы по усовершенствованию законодательного регулирования уже подготовила соответствующий проект. Индексация не будет превышать уровень инфляции, что должно гарантировать сбалансированность расходов для граждан. Управляющие компании должны будут внести изменения в договоры управления, учитывающие новые правила.

В настоящее время стоимость коммунальных услуг, включая водоснабжение и электроэнергию, устанавливается государством, однако управляющие компании не имеют возможности для автоматической индексации. Если правительство поддержит данную инициативу, то новая норма войдет в законопроект о формировании экономически обоснованной платы за жилищные услуги.

Аналогичные инициативы по изменению тарифов ЖКХ также обсуждаются, с целью их разработки на срок до пяти лет с ежегодной индексацией.