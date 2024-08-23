Впервые пошлины установили с 1 октября 2023 года в целях поддержания курса рубля. С января по февраль включительно для угольщиков они не работали, но с 1 мая в целях повышения доходов бюджета сборы вернули. Тем не менее уже спустя два месяца в связи с тяжелой ситуацией в отрасли пошлины для на вывоз энергетического угля и антрацита отменили до осени.

С сентября этого года в России вновь могут ввести курсовые пошлины для угольных компаний. Такая мера обсуждается в Минфине и Министерстве экономического развития. По информации издания «Коммерсантъ», первое введение пошлин произошло 1 октября 2023 года для поддержки курса рубля. В начале 2023 года угольщики не обременялись пошлинами, но с мая их возврат стал попыткой увеличить доходы бюджета.

Тем не менее в связи с ухудшением ситуации в угольной отрасли пошлины для экспортируемого энергетического угля и антрацита были приостановлены до осени. В текущем квартале рынок угля продолжает испытывать давление: средняя цена на мировых рынках снизилась до $80 за тонну, а рубль окреп до 87,4 за доллар. Логистические затраты, напротив, продолжают расти, что дополнительно усугубляет финансовые проблемы компаний.

По данным Росстата, более половины угольных предприятий России уже стали убыточными, что привело к прогнозам о более серьезных потерях в случае возврата экспортных пошлин.