Автомобиль проходит под кодовым названием Xiaomi MX11. Его поставки ожидаются в следующем году. По слухам, он будет полностью электрическим спортивным кроссовером с низкой посадкой. Xiaomi MX11 получит пропорции, похожие на Ferrari Purosangue.

В конце октября ожидается значительное событие в мире технологий — пресс-конференция компании Xiaomi, на которой будет представлен флагманский смартфон Xiaomi 15. Помимо этого, компания порадует поклонников новыми планшетами и умными часами, а также последней версией своей операционной системы.

Особое внимание на конференции уделят кроссоверу под кодовым названием Xiaomi MX11. Как стало известно из китайских источников, этот полностью электрический спортивный кроссовер обещает удивить своей динамикой и современным дизайном. Ожидается, что его пропорции будут напоминать знаменитый Ferrari Purosangue.

Кроме того, в будущем Xiaomi планирует запустить третий автомобиль, который будет отличаться увеличенным запасом хода и более доступной ценой — около $20 тысяч. Этот кроссовер выйдет на рынок в 2026 году, что подчеркивает стратегическое намерение Xiaomi расширять свои горизонты в автомобильной индустрии.