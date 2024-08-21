MSI тестировала память нового стандарта (Kingston DDR5-7200 C38 CAMM2) при помощи системной платы Z790 Project Zero Plus. Против нее выступил двухканальный комплект DIMM DDR5-7200 с аналогичными таймингами (CL38-44-44-105) и частотами, материнская плата — MSI MAG Z790 Tomahawk Max WiFi.

Переход на CAMM2 может показаться рискованным шагом, однако его преимущества говорят сами за себя. В первую очередь, данный стандарт оперативной памяти предлагает более компактные размеры, что делает его идеальным решением для современных ультратонких ноутбуков и высокопроизводительных систем. CAMM2 обеспечивает не только лучшую плотность данных, но и повышенную энергоэффективность, что в условиях растущих требований к портативным устройствам становится особенно важным.

Кроме того, благодаря инновационной архитектуре CAMM2 обеспечивается высокое быстродействие, что сокращает время загрузки приложений и ускоряет выполнение задач. В ходе независимых тестов производительность новой памяти в играх и ресурсоемких приложениях проявила себя на уровне традиционных модулей DDR5 DIMM.

Отказ от DIMM не приведет к ухудшению производительности устройств. Пользователи могут быть уверены: переход на CAMM2 — это шаг к более мощным и продвинутым вычислительным системам, которые удовлетворят самые взыскательные требования современности.

Эксперименты с использованием Kingston DDR5-7200 C38 CAMM2 на материнской плате Z790 Project Zero Plus показали, что, несмотря на небольшие технические преимущества памяти DIMM, разница в производительности составляет всего несколько процентов. В реальных условиях работы различия практически не заметны. Поэтому, если вы планируете покупку нового ноутбука или сборку ПК, фокусируясь не на предельной производительности, переход на CAMM2 стоит рассматривать без опасений.