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Финансовый портфель
MetaMask выпустит криптодебетовую карту, разработанную совместно с Mastercard и компанией Baanx
На данный момент банковская карта MetaMask доступна в пилотном режиме нескольким тысячам пользователей в ЕС и Великобритании.

MetaMask анонсировала выход криптодебетовой карты, разработанной в партнерстве с Mastercard и Baanx. По информации из пресс-релиза, пользователи смогут использовать свои активы, такие как USDC, USDT и wETH, на платформе второго уровня Linea для покупок непосредственно.

В настоящее время карта предлагается ограниченному числу пользователей в рамках пилотного тестирования. Предполагается, что она станет доступной для более широкой аудитории к концу этого года, с полноценным запуском в странах ЕС и Великобритании, а также с запланированными дополнительными испытаниями в других регионах в следующих кварталах. В ходе пилотного тестирования пользователи имеют возможность оценить функции карты и предоставить обратную связь, что критически важно для окончательной доработки продукта. Эксперты уже отмечают положительные отклики на удобство интерфейса и разнообразие доступных функций. Однако, как и в любом тестировании, выявляются и некоторые недостатки, которые разработчики планируют устранить до широкой доступности.

Mastercard работает с Baanx в рамках развития web3-платежей, соединяя традиционные финансовые инструменты с криптовалютными платформами.

Конкурирующая компания Visa также объявила о сотрудничестве со стейблкоином USDC от Circle и платформой Solana в целях оптимизации трансакций между странами.

Представители Mastercard отметили, что их цель состоит в упрощении и повышении безопасности покупок для пользователей.

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