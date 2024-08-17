Линейка Toyota Tundra 2025 года включает в себя комплектации SR, SR5, Limited, Platinum, 1794, TRD Pro и Capstone. Вышеупомянутый пакет TRD Rally добавляет раллийный стиль полноразмерному пикапу.

Презентация новой Toyota Tundra 2025 года вызвала интерес среди автолюбителей благодаря обновленной комплектации TRD Rally и функциональным улучшениям. Новый пакет оснащает модель массажными сиденьями, электроприводом задней двери с функцией открытия ногой и специальным набором Tow Tech для владельцев прицепов.

Toyota предлагает Tundra в различных комплектациях, включая SR, SR5, Limited, Platinum, 1794, TRD Pro и Capstone. Пакет TRD Rally выделяется раллийным стилем благодаря ярким эмблемам и комплекту 18-дюймовых колес, оборудованных вездеходными шинами. А коллекция цветов у Tundra ограничивается четырьмя вариантами: Ice Cap, Magnetic Gray, Midnight Black Metallic и Celestial Silver.

Внутренний дизайн также претерпел изменения: красные, оранжевые и желтые акценты на сиденьях и приборной панели подчеркивают спортивный дух модели. Пакет TRD Rally включает амортизаторы Bilstein и электронный блокируемый задний дифференциал. Массажные сиденья с 10-позиционной регулировкой предлагаются в топовых комплектациях, а также доступны новые решения в области подключения для прицепов.

В дополнение, информационно-развлекательная система теперь поддерживает новейшие технологии, обеспечивая пользователям удобство и интуитивность использования.

Интеграция с мобильными устройствами и возможность управления голосом стали стандартом, что делает поездки более безопасными и приятными. Надежные системы безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и помощь при парковке, делают эту модель не только спортивной, но и функциональной для повседневных нужд.

Tundra 2025 радует высокой мощностью: V6 с двумя турбинами выдает 389 л.с., а гибридная система i-Force Max — 437 л.с. Автоматическая коробка передач с десятью передачами обеспечивает превосходную управляемость и динамику.