Тираж составит 39 машин, а цены начинаются от €2 млн.

Компания Naran Automotive вновь произвела фурор в мире суперкаров, представив свой новый гиперкар, который обладает мощностью 1034 л.с. и уникальными характеристиками. Этот автомобиль разгоняется от 0 до 96 км/ч за впечатляющие 2,3 секунды, устанавливая новый стандарт для четырехместных автомобилей.

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Новый гиперкар отличается агрессивным дизайном с вентилируемым капотом и выдающимся передним сплиттером. Фирменные фары, спортивные юбки и заднее крыло придают автомобилю спортивный облик. Колеса, выполненные из гибридного карбона и совмещенные с карбон-керамической тормозной системой, дополняют его технические инновации.

Салон автомобиля оформлен с использованием высококачественной кожи и алюминиевых вставок, с возможностью индивидуальной настройки. Клиенты могут выбрать отделку из мрамора, гранита или даже листового золота, что подчеркивает уникальный подход к дизайну.

Автомобиль оснащен 5,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом, выдающим 1048 л.с. и 1035 Нм крутящего момента. Специально разработанная коробка передач и система полного привода обеспечивают экстраординарные характеристики разгона.

Этот гиперкар, тираж которого ограничен 39 экземплярами, станет не только символом скорости, но и воплощением роскоши. Цены начинаются от 2 миллионов евро.