Глобальная, европейская и индийская прошивки распространяются поэтапно во всех регионах мира. Номера сборок — OS1.0.11.0.UNAEUXM, OS1.0.10.0.UNAMIXM и OS1.0.9.0.UNAINXM соответственно. «EU» означает Европу, «MI» — глобальная прошивка, а «IN» — Индия.

Флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra сейчас получает актуальное обновление операционной системы Android за август 2024 года, которое приносит важные улучшения и исправления. В рамках данного обновления пользователи могут ожидать новые уровни безопасности и различные оптимизации, особенно заметные в повседневном использовании устройства.

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Процесс распространения обновления проходит поэтапно, затрагивая глобальные, европейские и индийские прошивки. Номера сборок обновлений следующие: OS1.0.11.0.UNAEUXM для Европы, OS1.0.10.0.UNAMIXM для глобальной версии и OS1.0.9.0.UNAINXM для индийских пользователей. Каждая из прошивок содержит специфические настройки, адаптированные под нужды региона.

Размер обновления варьируется в зависимости от местоположения: для Индии он составляет 401 МБ, для Европы — 505 МБ, а для глобальной версии — 628 МБ. Пользователи должны следить за уведомлениями на своих устройствах, чтобы не пропустить это важное обновление, которое значительно улучшит работу их смартфона.