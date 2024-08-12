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Nvidia прекращает производство RTX 3060, а AMD — выпуск карт Radeon RX 6600

Тут речь не только об RX 6600, но также об RX 6600 XT и RX 6650 XT. Все три модели снимаются с производства. При этом линейка RX 6000 в целом пока уходить с рынка не собирается.
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После того как Nvidia прекратила выпуск GeForce RTX 3060, аналогичное решение приняли и в AMD касательно карт серии Radeon RX 6600. Вместе с RX 6600 снимаются с производства также RX 6600 XT и RX 6650 XT. Однако, линейка RX 6000 еще не покидает рынок полностью.

Известно, что модель RX 6500 XT останется доступной как минимум до конца 2024 года. Основное внимание будет уделено новой серии RX 6750 GRE, при этом младшая версия с 10 ГБ памяти выйдет в наибольших объемах из-за высокого спроса на неё.

Переход на новые модели, такие как RX 6750 GRE, свидетельствует о стремлении AMD адаптироваться к требованиям рынка и потребностям геймеров. Эта модель обещает предложить улучшенные характеристики по сравнению с предшественниками, включая более высокую производительность и энергоэффективность. Учитывая растущий интерес к высококачественной графике и разрешению 4K, фокус на RX 6750 GRE может стать важным шагом для AMD в конкурентной борьбе с Nvidia.

Снятие с производства RX 6600, RX 6600 XT и RX 6650 XT означает, что AMD, вероятно, пытается оптимизировать свои ресурсы и сосредоточиться на дифференцированном предложении, которое лучше соответствует текущим трендам в индустрии. В этом контексте RX 6500 XT может сохранить свою актуальность, благодаря более доступной цене, что делает её привлекательной для бюджетных геймеров.

С переходом на RX 6750 GRE, AMD стремится не только улучшить игровые возможности, но и показатели графической производительности. Новый чип ожидается с улучшенной архитектурой, что потенциально обеспечивает более высокую частоту кадров в требовательных играх, а также поддержку современных технологий, таких как Ray Tracing. Это может привлечь внимание, как обычных геймеров, так и профессионалов, которым необходима мощная графика для создания контента.

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Теги

amd видеокарты radeon производство производительность 4k геймеры rx 6600 ray tracing rx 6750 gre
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