Electra и NASA сотрудничают в рамках Соглашения NASA Space Act, проводя совместные исследования, демонстрации и обмен информацией.

Компания Electra.aero, Inc., ориентированная на современные аэрокосмические технологии, успешно провела демонстрацию возможностей своего гибридного электросамолета с коротким взлетом и посадкой (eSTOL) EL-2 Goldfinch в исследовательском центре NASA в Лэнгли. Это событие стало знаковым, так как это первый полет пилотируемого электрического самолета в этом центре.

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В рамках Соглашения NASA Space Act Electra и NASA ведут совместные исследования и обмен информацией, включая проект по развитию солнечно-электрических высоколетящих самолетов. Также компания участвует в программе, направленной на интеграцию неиспользуемых аэропортов в национальную транспортную сеть.

Демонстрационный полет на eSTOL продемонстрировал эффективность распределенной электрической тяги, позволяющей взлетать и приземляться на малой высоте. Запланированный 9-местный серийный самолет предназначен для уменьшения времени поездок, соединяя Северную Вирджинию и регион Хэмптон-Роудс всего за 35 минут. Дж. Стюарт, генеральный директор Electra, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с NASA в сфере авиационных инноваций.