Для жизни в другом месте Солнечной системы, Марс, вероятно, является наименее плохим выбором. Сегодня эта планета представляет собой холодную пустыню. Однако сухие речные долины, пересекающие её поверхность, свидетельствуют о том, что в прошлом условия были достаточно благоприятными для существования жидкой воды.

Исследователи считают, что если закачивать 30 литров искусственной пыли в секунду, то температура на Марсе может подняться на 30C. В солнечной системе Марс выглядит как наиболее подходящий кандидат для колонизации, несмотря на его суровый климат. В прошлом планета могла поддерживать условия для существования жидкой воды, о чём свидетельствуют высохшие речные долины.

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Научно-фантастические концепции по терраформированию часто включают масштабные проекты, такие как внедрение парниковых газов или ядерные взрывы для растопления льда. Однако новая работа Самане Ансари и её команды предлагает менее сложный метод — закачку металлической пыли в атмосферу. Частицы, отражающие тепло обратно, помогут растопить подземный лёд в марсианское лето.

Климатические модели указывают на то, что новая технология в 5000 раз эффективнее существующих подходов, основываясь на сравнении объёмов необходимых материалов. Тем не менее, для практической реализации потребуется больше исследований.



