В системе, работающей на базе Arduino, используется силовая обратная связь. По утверждению разработчиков, Magnus обеспечивает более высокую скорость срабатывания, чем использование мышечной стимуляции электрическим током.

Созданная в результате сотрудничества специалистов компании Sony и ученых из Мэрилендского университета, Окинавского института науки и технологий и Университета Цукубы, перчатка Magnus представляет собой современный экзоскелет для рук, который обеспечивает пальцам исключительную скорость движений. Это устройство, дает значительное преимущество в игровом процессе.

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В центре этой системы стоит платформа Arduino, использующая принципы силовой обратной связи. Разработчики отмечают, что Magnus демонстрирует более быструю реакцию по сравнению с классическими методами стимуляции мышц с помощью электрического тока. Применение пар электромагнитов и постоянных магнитов обеспечивает скорость движений в 11,7 миллисекунд.

Экзоскелет состоит из элементов, созданных на 3D-принтере. В его конструкции имеется радиатор, предотвращающий перегрев при частом воздействии электромагнитных импульсов. Общий вес устройства в области пяти пальцев составляет 450 граммов. Magnus может быть не только полезен в игровом контексте, но также открывает дополнительные возможности для коммуникации и даже для виртуозного исполнения на барабанах.